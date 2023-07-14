Resmi açıklama geldi! UEFA’dan 3 Süper Lig ekibine para cezası!

UEFA, Finansal Fair Play, kurallarını ihlal eden takımlara ilişkin olarak açıklama yaptı. Buna göre Başakşehir’e 400 bin euro, Konyaspor’a 100 bin euro, Trabzonspor’a ise 2 milyon euro para cezası verildi.
UEFA’dan Trabzonspor Kulübü hakkındaki karara ilişkin yapılan açıklamada, “Trabzonspor’un denk hesap şartına uymadığı tespit edildi. Uzlaşma anlaşması imzalandı. 2 milyon euro’luk ceza kabul edildi. Bu miktarın 300.000 €’su (%15) sabit ve zorunlu bir ödeme iken, kalan 1.7 milyon € (%85) bakiyesi anlaşmadaki hedeflere uyma şartına bağlıdır” denildi.
Başakşehir Kulübü’ne ilişkin olarak alınan kararda, “Başakşehir FK, 2022 mali yılı için belirlenen hedefleri tutturamadı ve 400.000 € para cezasına çarptırıldı” ifadelerine yer verildi.
Konyaspor ile ilgili yapılan açıklamada, “Konyaspor, küçük denk hesap açıkları bildirdi. 100.000 € para cezası verildi” denildi.
Beşiktaş, mali hedeflerine ulaştı
UEFA, Beşiktaş’ın 2022 mali yılı için belirlenen hedeflere ulaştığını açıkladı.