PUTİN’İN HEDİYESİ OLAN MİR KEDİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2013 yılında Japonya’nın Akita eyaleti valisine hediye ettiği Sibirya kedisi “Mir”, hayatını kaybetti. 2011’deki deprem sonrası Rusya’nın Japonya’ya desteği çerçevesinde, Putin’e Akita cinsi bir köpek hediye edilmişti. Putin’in hediye ettiği kedinin adı, Rusçada barış anlamına gelen “Mir”di. Akita Eyalet Valisi Satake Norihisa, kediyi severek büyütmüş ve her yıl “22 Şubat Ulusal Kedi Gününde” kedinin görüntülerini sosyal medyada paylaşmıştı.

Kedinin mavi gözleri ve kabarık gri tüyleri, onu ülke genelinde “Putin’in hediyesi” olarak tanınmasını sağlamıştı. Satake, 2022’deki Rusya-Ukrayna krizi sırasında Mir’in “çok nazik ve uysal” olduğunu belirterek, Rus liderin aksine kedisinin barışçıl doğasına dikkat çekmişti.