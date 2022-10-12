Prof. Dr. Şen canlı yayında kar yağışı için tarih verdi! La Nina’lı bir yıl olacak

Ekim ayıyla birlikte soğuk havalar yavaş yavaş etkisini göstermeye başladı. Türkiye’de kar yağışının etkili olacağı tarihe ilişkin canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Havaların yavaş yavaş soğuması ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Hava tahmin uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye’de kar yağışının etkili olacağı tarihe ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. “Kar yağışı daha çok bu aylarda etkili olacak” diyen Orhan Şen, “Bu sene ‘La Nina’lı bir yıl olacak'” ifadelerini kullandı.

‘Dünyada kış nasıl geçecek?’ diye herkes bunun peşinde şu an. Yakıt konusunda biraz sıkıntı çekilecek çünkü. Kar yağacak mı, ne zaman yağacak gibi sorular var. Dünyada meteorolojik hareketleri etkileyen 2-3 tane etkili sistem vardır. Bunlar biri La Nina denilen bir olay vardır.

“BU SENE LA NİLA’LI BİR YIL OLACAK”

Dünyada La Nina’lı bir yıl etkili olacak. İspanyolca bir kelime, La Nina erkek çocuk anlamına geliyor. Böyle yıllarda dünyanın belirli bölgelerinde aşırı yağışlar meydana geliyor. Geçen sene de böyle bir tablo vardı. El Nino’da sıcaklıklar artıyor. La Nina bunu etkiliyor. Yüksek basınç var, buna biz Atlantik salınımları var, bu yüksek basıncın yükselmesi veya hafiflemesi çok önemli bizim için. Güneydoğu Asya’da geçen yıl ki gibi bu sene de sel riski devam edecek. Pakistan ve Hindistan’da sel felaketleri yaşanacak” dedi.

“SONBAHARDA KURU BİR HAVA OLACAK”

La Nina bunu Ocak ayından itibaren zayıflatacak. Kuvvetli olduğu zaman Türkiye kuru oluyor. Sonbaharda bu etkili olacak. Sonbaharda kuru bir hava bekliyoruz. Eylül kuru geçti, Ekim de öyle geçiyor. Kasım-Aralık batı bölgelerde kuru geçecek.

Kar yağışı Ocak, Şubat, Mart aylarında olacak. Geçtiğimiz yıl da La Nina etkisi vardı. Sonbaharda yüksek basınç kuvvetli, yeni yılda bu zayıflayacak. Bu zayıfladığı takdirde yukarıdaki alçak basınç aşağıya inecek. Ekim, Kasım, Aralık sıcaklıklar ortalamanın biraz üzerinde yağış da biraz aşağısında.

“KAR YAĞIŞI FAZLA OLACAK”

La Nina’nın etkisi Ocak’tan itibaren azalmaya başlayacak, dolayısıyla bize kuzeyden yağışlı ve soğuk hava gelmeye başlayacak. Aralık ayından itibaren doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışı görülecek. Batıda ise kış Ocak ayından itibaren Şubat ve Mart’la beraber hissedeceğiz. Kar yağışı fazla olacak” dedi.