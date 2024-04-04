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Polisten eli bıçaklı kişiye ‘duygusal’ müdahale! İsteğini geri çevirmedi!

Polisten eli bıçaklı kişiye ‘duygusal’ müdahale! İsteğini geri çevirmedi!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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04 Nisan 2024 - 13:35

Sultangazi’de, elinde bıçakla polise zor anlar yaşatan Yasin T., kadın polisin sarılma sözü üzerine elindeki bıçağı yere atıp, koşarak sarıldı.

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