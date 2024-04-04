Sarsılmaz Silah sarsılmaya devam ediyor

Türkiye silah sanayinin önemli kuruluşlarından Sarsılmaz Silah’ta sular durulmuyor.
Sarsılmaz Silah’ın kurucusu Sarsılmaz Aliş’in kızı Nur Ala (Aliş) Ehmaloğlu, 2014 yılında kardeşi Latif Aral Aliş’e karşı, babasının vefatının üçüncü günü cenaze evinde kendisi ve annesinden imza alarak yönetime el koyduğu iddiasıyla başlattığı hukuk mücadelesine devam ediyor. Nur Ala (Aliş) Ehmaloğlu, bu kez de Sarsılmaz Aliş’ten diğer hissedara geçmiş hisselerin bir kısmı için mahkemeden tedbir kararı çıkarttı.
Nur Ala (Aliş) Ehmaloğlu, alınan tedbir kararı ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada “Hukuki mücadeleme kararlılıkla devam edeceğim” dedi. Sarsılmaz Aliş’in şirket yöneticileri ve diğer hissedarı tarafından hak ettiği değeri görmediği, şirketin bugünkü hissedarlık yapısının hukuka uygun ve adil şekilde oluşmadığı, kendisinin manevi değerleri ve ortaklık hakları yok sayılarak şirketin yönetildiği ve kâr payı alacaklarının dahi ödenmediği gibi çeşitli iddiaların yer aldığı yazılı açıklamada şöyle denildi:
HUKUK MÜCADELEME KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİM…
Babam Sarsılmaz Aliş tarafından kurulmuş ve faaliyetlerini kesintisiz şekilde sürdürmekte olan Sarsılmaz Silah Sanayi Anonim Şirketi ile ilgili olarak uzun süredir basın yayın organlarınca tarafıma sorular yöneltiliyor olması ve cevaplanmaması halinde ise durumun asılsız söylentilere itibar edilmesine yol açacağı kaygısıyla açıklama yapma gereği hasıl olmuştur.
Uzunca süredir şirket, aile bireyleri ve aynı zamanda hissedarı olan bizlerin manevi değerleri ve ortaklık hakları ne yazık ki yok sayılarak yönetilmekte ve kâr payı alacaklarımız dahi tarafımıza ödenmemektedir.
Şirketin kurucusu olan ve bugünlere gelmesindeki en büyük etken olan babam Sarsılmaz Aliş’in şirket yöneticileri ve diğer hissedarı tarafından hak ettiği değeri görmemesi, Sarsılmaz Silah Sanayi A.Ş.’nin bugünkü hissedarlık yapısına hukuka uygun ve adil şekilde gelmemesi, ayrıca yönetimsel sıkıntılar yaşanması beni derinden üzmektedir.
Hukuku, maddi ve manevi haklarımızı ihlal eden süreçlere bağlı olarak tarafımca verilmekte olan hukuk mücadelesi devam etmektedir. Bu süreçte Babam Sarsılmaz ALİŞ’ten diğer hissedara geçmiş hisselerin bir kısmı yönünden başvurumuz üzerine Mahkeme tarafından tedbir kararı verilmiştir. Babam Sarsılmaz ALİŞ tarafından devletimize hizmet için kurulan ve bizlerin de bu duyguyu manevi olarak yüklendiği şirketimizin geldiği nokta bizler için de üzücüdür.
Ben, babamın mirası olan bu şirkette gerekli saygıyı görmesi ve bu sayede anılarının, mirasının itibarına uygun şekilde yaşatılması için, hukuk mücadeleme kararlılıkla devam edeceğim. Türk Adaletine güvenim sonsuzdur.
Saygılarımla.
Nur Ala (ALİŞ) EHMALOĞLU