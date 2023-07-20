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PKK’nın finans ağına darbe! Örgütün para kasası Konya’da yakalandı!

PKK’nın finans ağına darbe! Örgütün para kasası Konya’da yakalandı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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20 Temmuz 2023 - 15:04
Konya’da gerçekleştirilen PKK operasyonunda örgütün kurucu üyesi Fuat kod adlı Ali Haydar Kaytan’ın kardeşi Güllüşan Kandemir gözaltına alındı. PKK’nın sözde yurt dışı kasası olarak bilinen Kandemir’in evinden örgüt arşivi çıktı.
PKK’nın finans ağına darbe! Örgütün para kasası Konya’da yakalandı!

PKK Terör Örgütünün kurucu üyesi Fuat kod adlı Ali Haydar Kaytan’ın kardeşi olan ve terör örgütü adına yurt dışında toplanan paraları örgüt üyelerinin ailelerine dağıtmakla görevli Güllüşan Kandemir, Konya’da düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin evinden 30 yıllık örgüt arşivi çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri PKK Terör Örgütüne yönelik önemli bir operasyona imza attı. Ekipler, emniyet güçlerinin uzun zamandır peşinde olduğu Güllüşan Kandemir’in izine ulaştı.

İKİ KARDEŞİ DE PKK YÖNETİMİNDE ÇIKTI

Güllüşan Kandemir’in kardeşlerinden birisinin MİT ve TSK operasyonu ile 2021 yılında Irak’ın kuzeyine yapılan operasyon ile öldürülen PKK terör örgütünün kurucu üyesi Fuat kod adlı Ali Haydar Kaytan, diğer kardeşinin ise PKK Silahlı Terör Örgütü kurma, yönetme ve üye olma suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası ile Bolu cezaevinde yatan Hayati Deniz Kaytan olduğu tespit edildi. Uzun zamandır takipte olan TEM Şube ekipleri şahsın Ereğli ilçesinde olduğunu tespit etti. Harekete geçen TEM Şube ve Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Güllüşan Kandemir’i düzenlediği operasyonla ikametinde yakalayarak gözaltına aldı.

YAKALANAN ÖRGÜT ÜYESİNİN EVİNDEN 30 YILLIK DOKÜMANLAR ÇIKTI

Örgüt üyesinin evinde yapılan aramalarda çok önemli dokümanlara ulaşıldı. Aramalarda, 1990’lı yıllardan olan örgüt içerisindeki eğitimler, kullanılan güzergahlar, örgütçülerin ağzından yazılmış metinler, cezaevlerindeki terör suçlularının yazmış olduğu mektuplar ve örgütün arşivi niteliğinde on binlerce dokuman bulundu.

YURT DIŞINDA TOPLANAN YARDIMLARI PKK ÜYELERİNİN AİLELERİNE DAĞITIYORMUŞ

Gözaltına alınan Güllüşan Kandemir’in yurt dışında bulunan PKK terör örgütüyle bağlantılı dernek ve kuruluşlarda toplanan paraları örgütte olan üyelere ve ailelerine yardım olarak dağıttığı da tespit edildi. TEM Şube ekiplerince gözaltına alınan Güllüşan Kandemir’in emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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