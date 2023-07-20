Fatih Altaylı açtı ağzını yumdu gözünü: Erdoğan, Kılıçdaroğlu’ndan daha demokratik

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Gazeteci Fatih Altaylı, Youtube hesabından yayınladığı videoda CHP’deki gelişmelere ilişkin konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’dan daha antidemokratik olduğunu söyleyen Fatih Altaylı şunları yazdı:

“CHP’de bu kez kurultay süreçlerinde olmayan bi’şey oluyor. İl ve ilçe örgütleri görevden alınmaya başlandı. Oyu belli, tavrı belli hop görevden alınıyor. Bu açıkca söylüyorum siyasi ahlaksızlıktır.

Çok açık söylüyorum; CHP Genel Başkanı bugün Erdoğan’a demokrasi dersi verecek, ona demokrasiden, özgürlükten, hukuktan dem vuracak pozisyonda değildir. Kendisinin yanında Tayyip Erdoğan daha demokrat bi görüntü sergilemeye başlamıştır.

Hiçbir şey, hiç kimse Kemal Kılıçdaroğlu’ndan daha anti-demokratik değildir.”