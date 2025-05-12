PKK’NIN FESİH KARARI DÜNYA BASININDA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Terör örgütü PKK’nın 5-7 Mayıs 2025 tarihleri arasında düzenlenen 12. Olağanüstü Kongresi sonrası silahlı mücadeleyi sonlandırdığını ve örgütsel yapısını feshettiğini açıklaması, yalnızca Türkiye’de değil, dünya genelinde de büyük ses getirdi. Uluslararası medya kuruluşları bu gelişmeyi “tarihi bir adım” ve “bölgesel etkileri olacak bir karar” olarak yorumladı.

CNN INTERNATIONAL: “TARİHİ BİR ADIM”

Amerika merkezli CNN International, haberi “PKK militanları, Türkiye’yle yıllar süren çatışmanın ardından fesih kararını duyurdu” başlığıyla son dakika olarak duyurdu. Haberde, çatışmalarda on binlerce kişinin hayatını kaybettiği vurgulanırken, alınan bu kararın “tarihi bir adım” olduğunun altı çizildi.

REUTERS: “TÜRKİYE’DEKİ İSYANA SON”

İngiliz haber ajansı Reuters, haberi “PKK dağılarak Türkiye’deki isyana son verdi” başlığıyla servis etti. Ajans, 40 yılı aşkın çatışmalarda 40 binden fazla kişinin öldüğünü belirtirken, fesih kararının Irak ve Suriye gibi komşu ülkelerde de siyasi ve güvenlik açısından etkileri olabileceğini yazdı.

BILD: “KANLI ÇATIŞMALAR SONA EREBİLİR”

Almanya’nın önde gelen gazetelerinden Bild, “Yasaklı Kürt örgütü PKK dağılıyor” başlığıyla duyurduğu haberde, bu kararın Türkiye’de 40 yıldır süren çatışmaların sona ermesi adına önemli bir dönüm noktası olabileceğini vurguladı.

LE FIGARO: “TÜRKİYE, SİLAHLI ÇATIŞMANIN SONA ERDİĞİNİ DUYURDU”

Fransa’nın saygın gazetelerinden Le Figaro, “Türkiye: PKK feshini ve silahlı çatışmanın sona erdiğini duyurdu” başlıklı haberinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Öcalan’ın çağrısı tarihi bir fırsattır” sözlerine yer verdi.

LE MONDE: “KANLI SAVAŞ SONA ERİYOR”

Bir diğer Fransız gazetesi Le Monde, haberi “Yıllarca Türk güçlerine karşı savaşan PKK feshini duyurdu” şeklinde verdi. Haberde, taraflar arasında 40 yılı aşkın süredir süren kanlı savaşın sona ermesi yolunda tarihi bir adım atıldığı belirtildi.

NEW YORK TIMES: “ÇATIŞMA SONA ERİYOR”

Amerika’nın önde gelen gazetelerinden New York Times, haberi “Kürt isyancı grup, Türk devletiyle çatışmayı sonlandıracağını açıkladı” başlığıyla duyurdu. Gazete, kararın yalnızca Türkiye değil, komşu ülkelerde de yankı uyandırabileceğini ifade etti.

EL MUNDO: “ÖCALAN’IN SERBEST BIRAKILMASI ŞARTIYLA”

İspanyol yayın organı El Mundo, haberi “PKK Türkiye’yle ateşkes ilan etti ama silah bırakmasındaki koşul Öcalan’ın serbest bırakılması” başlığıyla verdi. Gazete, Kandil’deki yapıların örgüt elebaşı Abdullah Öcalan’la yüz yüze görüşmedikleri sürece tam anlamıyla silah bırakmayacaklarını vurguladı. Öte yandan, PKK’nın Suriye kolu olan SDG’nin bu gelişmelere karşı daha temkinli bir tutum sergilediği ifade edildi