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Pfizer Aşısı Yüzde 100 Etkili

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Pfizer Aşısı Yüzde 100 Etkili
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31 Mart 2021 - 20:36
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Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech’in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısının 12-15 yaş arası gençler arasında enfeksiyonu önlemede tamamen etkili olduğu bildirildi

ABD’li ilaç firması Pfizer, yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı ürettikleri aşının 12 yaşa kadar koruma sağladığını iddia etti.

Pfizer’dan yapılan açıklamada, 12 ile 15 yaşları arasındaki 2 bin 260 kişi üzerinde yürütülen çalışmada aşıların gençlerin bağışıklık sistemini önemli ölçüde canlandırdığını ve gençlerin yetişkinlere oranla virüse karşı daha fazla antikor geliştirdiğinin gözlemlendiği belirtildi.

Öte yandan, çalışmada, tam olarak aşılanmış gençlerde Covid-19 vakasına rastlanmadığı ancak yalancı aşı yapılan 18 kişinin virüse yakalandığının ortaya konduğu bildirildi.

Aşının gençlerde de yetişkinlerdekine benzer yan etkilere sahip olduğu kaydedildi. ABD’li ilaç firması tarafından, aşı olan gençlerin özellikle 2’nci dozdan sonra, ateş, yorgunluk, ağrı ve titreme gibi belirtiler gösterdiği söylendi.

6 AY İLE 11 YAŞ ARALIĞINDAKİ ÇOCUKLARDA COVID-19 AŞI DENEMELERİ DEVAM EDİYOR

Pfizer, çalışmaya katılan gençlerin aşının uzun vadeli etkilerine karşı 2 yıl boyunca izleneceğini duyurdu.

Pfizer ve Alman ortağı BioNTech’in, aşının 12 yaş ve üstü gençlerde acil kullanımına izin vermesi için ABD Gıda ve İlaç Dairesi ile Avrupa’da yetkili makamlara başvurmayı planladığı kaydedildi.

Firmanın 6 ay ile 11 yaş aralığındaki çocuklarda Covid-19 aşı denemeleri ise devam ediyor.

Aşının daha küçük yaş grupları üzerinde uygulanmasını isteyen bir diğer ABD’li ilaç firması Moderna’nın da 12-17 yaş grubunda aşının etkinliğine ilişkin yaptığı benzer bir çalışmanın sonuçlarını açıklaması bekleniyor.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından onaylanan ülkedeki Covid-19 aşılarından Moderna ile Johnson & Johnson 18 yaş ve üstü, Pfizer BioNTech aşısı ise 16 yaş ve üstüne uygulanabiliyo

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