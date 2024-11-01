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Petrol Ofisi Grubu, bp’nin Türkiye’deki akaryakıt operasyonlarını satın aldı

Petrol Ofisi Grubu, bp’nin Türkiye’deki akaryakıt operasyonlarını satın aldı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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01 Kasım 2024 - 14:37

Petrol Ofisi Grubu, bp’nin Türkiye’deki akaryakıt ve terminal operasyonlarını satın alma sürecini tamamladığını duyurdu. İşlem kapanışıyla birlikte bp’nin BP Turkey Refining Limited ve BP Petrolleri A.Ş.’deki hisseleri ile ATAŞ, Çekisan ve Ambarlı ortak girişim terminallerindeki payları Petrol Ofisi Grubu’na devredildi.

Petrol Ofisi Grubu, bp’nin Türkiye’deki akaryakıt operasyonlarını satın aldı

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Petrol Ofisi Grubu CEO’su Mehmet Abbasoğlu yeni dönem için heyecanlı olduklarını belirterek “Cumhuriyetimizin yeni yüzyılını sektöre referans teşkil edecek ve Türkiye’nin enerji geçişindeki hedeflerine hizmet edecek bir işlemle karşılamaktan ötürü çok mutluyuz. Toplam deneyimin iki asra yaklaştığı eşsiz bir ekosisteme erişiyoruz. Bu bilinç ve sorumlulukla sürdürülebilir kalkınmaya yönelik yatırımlar yapmaya hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.

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