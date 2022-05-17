Pentagon’dan Erdoğan’ın NATO çıkışına yorum geldi! “Bize düşmez…”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliklerine karşı çıkması sonrasında Pentagon’dan bir açıklama geldi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş İsveç ve Finlandiya’yı NATO’ya yakınlaştırırken, Türkiye’nin bu iki ülkenin NATO üyeliğine karşı çıkması uluslararası kamuoyunda gündemden düşmüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün gece düzenlenen basın toplantısında Türkiye’nin iki ülkenin NATO üyeliğine itiraz edeceğini tekrar hatırlattı. Erdoğan, “Her iki ülkeyle ilgili dışişleri bakanları arasında bazı görüşmeler yapıldı. Fakat açık ve net bir şeyi söylemem lazım. Her iki ülkenin de terör örgütlerine karşı açık ve net bir tavrı söz konusu değil. Bu süreç içerisinde kaldı ki terör örgütlerine karşı kalkıp biz karşıyız deseler bile ki teslim etmeleri gereken bazı teröristleri teslim etmeyeceklerine dair açıklamaları var” ifadelerini kullanmıştı.

İsveç’ten bir heyetin Türkiye’ye geleceğine dair haberler hakkında, “Pazartesi Türkiye’ye geleceklermiş. Kusura bakmasınlar, yorulmasınlar” diyen Erdoğan’ın sözleri ABD Savunma Bakanlığı’nda düzenlenen bir basın toplantısında da gündeme geldi.

“HALEN NETLEŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ”

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jack Kirby’nin katıldığı basın toplantısında bir medya mensubu, İsveç’in NATO’ya girme sürecinde yaşananları sordu. Gazeteci, “PKK, ABD ve neredeyse bütün NATO üyeleri tarafından terör örgütü olarak biliniyor. İsveç’in bu anlaşmayı sağlamak adına PKK’ya karşı hamle yapmasını önerir misiniz” sorusu üzerine Kirby yanıt verdi.

Kirby, “Bu, Savunma Bakanlığı’nın yanıtlayabileceği bir konu değil. Türkiye’nin pozisyonunu halen netleştirmeye çalışıyoruz. Türkiye değerli bir NATO müttefiki. Üstelik henüz ne İsveç ne de Finlandiya resmi olarak NATO üyelik başvurusunu yapmadı” dedi.

Pentagon Sözcüsü ayrıca, “Burada bir süreç var ve bence bu süreçten bir çözüme ulaşacağız. Fakat bizim buradan Pentagon’dan başka bir ülkenin dış politikasını yönlendirmek bize düşmez” ifadesini kullandı.