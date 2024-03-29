Pelin Karahan’dan olay yaratacak sözler: Kadınlar eşime çıplak fotoğraflarını attı

“Her şeyi annemle halletttiğim için hiçbir erkeğin maddi manevi varlığına ihtiyaç duymadım. Hep kendi paramı kazandım. Ama biri olunca erkeği ezip geçmemek lazım. Pohpohlamak lazım. Erkek de öyle erkekliğini hissediyor. Bunu unuttuğun zaman dengeler şaşıyor.”