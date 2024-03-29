Pelin Karahan’dan olay yaratacak sözler: Kadınlar eşime çıplak fotoğraflarını attı

Oyuncu Pelin Karahan konuk olduğu bir programda “Bir ara kadınlar sosyal medyadan eşime çıplak fotoğraflarını gönderiyordu. Ama ben takılmam öyle şeylere, hiç kıskanç değilimdir” ifadelerini kullandı.
2014 yılında iş insanı Bedri Güntay ile dünyaevine giren iki erkek çocuk annesi oyuncu Pelin Karahan, Berfu Yenenler’in YouTube’da sunduğu ‘Talk Show Perileri’ne konuk oldu.
Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Karahan, evliliğiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.
Ünlü oyuncunun açıklamalarından satır başları şöyle:
“Üçüncü çocuk istemiyorum. İki erkek evladım çok hareketli. Vicdan olarak onlara yetişemiyormuşum gibi geliyor. Bir de Bedri bazen çocuklaşabiliyor. 3 erkekle evde bazen anlaşılmadığımı hissettiğim anlar oluyor.”
“Evlilik düzen ister. Bedri akşam eve gelince kapıyı benim açmamı, sabah da uğurlamamı istiyor. Ama bunu yapamıyorum, o an aklıma gelmiyor. Bu büyüme yetişme tarzıyla alakalı.”
“Her şeyi annemle halletttiğim için hiçbir erkeğin maddi manevi varlığına ihtiyaç duymadım. Hep kendi paramı kazandım. Ama biri olunca erkeği ezip geçmemek lazım. Pohpohlamak lazım. Erkek de öyle erkekliğini hissediyor. Bunu unuttuğun zaman dengeler şaşıyor.”
“Bedri beni ilk yemekte bağladı. Sonra bir baktım evlenmişiz. Bana iyi geldi.”
“Bir ara kadınlar sosyal medyada eşime çıplak fotoğraflarını gönderiyordu.Tuhaflar. Ben takılmam öyle şeylere, hiç kıskanç değilimdir. Ama Bedri çok kıskanç.”
Pelin Karahan estetikle ilgili soruya da “Düzenli botoks yaptırıyordum ama alnım gördüğünüz gibi kırış kırış. Çok spor yaptığım için tutmuyor. Mümkün değil, olmuyor” yanıtını verdi.