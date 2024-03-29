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Pelin Karahan’dan olay yaratacak sözler: Kadınlar eşime çıplak fotoğraflarını attı

Pelin Karahan’dan olay yaratacak sözler: Kadınlar eşime çıplak fotoğraflarını attı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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29 Mart 2024 - 15:41

Oyuncu Pelin Karahan konuk olduğu bir programda “Bir ara kadınlar sosyal medyadan eşime çıplak fotoğraflarını gönderiyordu. Ama ben takılmam öyle şeylere, hiç kıskanç değilimdir” ifadelerini kullandı.

Pelin Karahan'dan olay yaratacak sözler: Kadınlar eşime çıplak fotoğraflarını attı - Sayfa 1

2014 yılında iş insanı Bedri Güntay ile dünyaevine giren iki erkek çocuk annesi oyuncu Pelin Karahan, Berfu Yenenler’in YouTube’da sunduğu ‘Talk Show Perileri’ne konuk oldu.

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Pelin Karahan'dan olay yaratacak sözler: Kadınlar eşime çıplak fotoğraflarını attı - Sayfa 2

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Karahan, evliliğiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

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Pelin Karahan'dan olay yaratacak sözler: Kadınlar eşime çıplak fotoğraflarını attı - Sayfa 3

Ünlü oyuncunun açıklamalarından satır başları şöyle:

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Pelin Karahan'dan olay yaratacak sözler: Kadınlar eşime çıplak fotoğraflarını attı - Sayfa 4

“Üçüncü çocuk istemiyorum. İki erkek evladım çok hareketli. Vicdan olarak onlara yetişemiyormuşum gibi geliyor. Bir de Bedri bazen çocuklaşabiliyor. 3 erkekle evde bazen anlaşılmadığımı hissettiğim anlar oluyor.”

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Pelin Karahan'dan olay yaratacak sözler: Kadınlar eşime çıplak fotoğraflarını attı - Sayfa 5

“Evlilik düzen ister. Bedri akşam eve gelince kapıyı benim açmamı, sabah da uğurlamamı istiyor. Ama bunu yapamıyorum, o an aklıma gelmiyor. Bu büyüme yetişme tarzıyla alakalı.”

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Pelin Karahan'dan olay yaratacak sözler: Kadınlar eşime çıplak fotoğraflarını attı - Sayfa 6

“Her şeyi annemle halletttiğim için hiçbir erkeğin maddi manevi varlığına ihtiyaç duymadım. Hep kendi paramı kazandım. Ama biri olunca erkeği ezip geçmemek lazım. Pohpohlamak lazım. Erkek de öyle erkekliğini hissediyor. Bunu unuttuğun zaman dengeler şaşıyor.”

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Pelin Karahan'dan olay yaratacak sözler: Kadınlar eşime çıplak fotoğraflarını attı - Sayfa 7

“Bedri beni ilk yemekte bağladı. Sonra bir baktım evlenmişiz. Bana iyi geldi.”

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Pelin Karahan'dan olay yaratacak sözler: Kadınlar eşime çıplak fotoğraflarını attı - Sayfa 8

“Bir ara kadınlar sosyal medyada eşime çıplak fotoğraflarını gönderiyordu.Tuhaflar. Ben takılmam öyle şeylere, hiç kıskanç değilimdir. Ama Bedri çok kıskanç.”

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Pelin Karahan'dan olay yaratacak sözler: Kadınlar eşime çıplak fotoğraflarını attı - Sayfa 9

Pelin Karahan estetikle ilgili soruya da “Düzenli botoks yaptırıyordum ama alnım gördüğünüz gibi kırış kırış. Çok spor yaptığım için tutmuyor. Mümkün değil, olmuyor” yanıtını verdi.

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Pelin Karahan'dan olay yaratacak sözler: Kadınlar eşime çıplak fotoğraflarını attı - Sayfa 10
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Pelin Karahan'dan olay yaratacak sözler: Kadınlar eşime çıplak fotoğraflarını attı - Sayfa 11
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Pelin Karahan'dan olay yaratacak sözler: Kadınlar eşime çıplak fotoğraflarını attı - Sayfa 12
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Pelin Karahan'dan olay yaratacak sözler: Kadınlar eşime çıplak fotoğraflarını attı - Sayfa 13
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Pelin Karahan'dan olay yaratacak sözler: Kadınlar eşime çıplak fotoğraflarını attı - Sayfa 14
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Pelin Karahan'dan olay yaratacak sözler: Kadınlar eşime çıplak fotoğraflarını attı - Sayfa 15
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