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Konyalı ‘Seçil Erzan’ vurgununda yeni gelişme

Konyalı ‘Seçil Erzan’ vurgununda yeni gelişme
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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04 Temmuz 2024 - 13:53
Konya’nın Ereğli ilçesinde çalıştığı bankadan zimmetine 37 milyon 137 bin TL geçirdiği suçlamasıyla nişanlısı Settar Arslan ile birlikte tutuklanan Perihan Yazar’ın ifadesi ortaya çıktı.

Konyalı ‘Seçil Erzan’ vurgununda yeni gelişme: 37 milyonu ne yaptı? - Sayfa 1

Özel bir bankanın müfettişleri Konya Ereğli şubesinde yaptıkları denetimde şube çalışanı Perihan Yazar’ın, zimmetine para geçirdiğinden şüphelendi.

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Konyalı ‘Seçil Erzan’ vurgununda yeni gelişme: 37 milyonu ne yaptı? - Sayfa 2

Araştırmasını derinleştiren müfettişler, Yazar’ın kendi ve nişanlısı Settar Arslan’ın hesabına 37 milyon 157 bin TL para aktardığını belirledi. Müfettişlerin, Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı suç duyurusunun ardından nişanlı çift, dün gözaltına alındı.

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Konyalı ‘Seçil Erzan’ vurgununda yeni gelişme: 37 milyonu ne yaptı? - Sayfa 3

“20 MİLYONU KRİPTO BORSASINDA KAYBETTİM”

Perihan Yazar ilk ifadesinde, borçları nedeniyle böyle bir yönteme başvurduğunu belirterek, şunları söyledi:

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Konyalı ‘Seçil Erzan’ vurgununda yeni gelişme: 37 milyonu ne yaptı? - Sayfa 4

“Hesaba para aktarma işine mart ayında başladım. Paraları önce 25 müşterinin hesabına aktardım. Sonra onlara yanlışlık olduğunu belirtip, kendi ve nişanlımın hesabına geçmesini sağladım.

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Konyalı ‘Seçil Erzan’ vurgununda yeni gelişme: 37 milyonu ne yaptı? - Sayfa 5

Aktardığım paralardan 20 milyonunu kripto borsasındaki hesaplara yatırdım ve orada yaptığım işlemlerle kaybettim.

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Konyalı ‘Seçil Erzan’ vurgununda yeni gelişme: 37 milyonu ne yaptı? - Sayfa 6

1,5 milyon TL ile de borçlarımı ödedim. 11 milyon 200 bin TL’yi de nişanlım Settar’ın hesabına aktardım”

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