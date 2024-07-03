Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Özgür Özel’den son dakika erken seçim çıkışı!

Özgür Özel’den son dakika erken seçim çıkışı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
2 views
03 Temmuz 2024 - 16:00
Memur ve emeklinin zam oranlarının belli olmasının ardından açıklamalarda bulunan CHP lideri Özgür Özel, “Bu maaşlar ile geçinmek mümkün değildir” dedi ve “Bu millet 4 sene daha acı çekemez” yorumu yaptı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi ve tetikçisi İsmail Saymaz’ı tehdit ettiSinan Ateş cinayetinin azmettiricisi ve tetikçisi İsmail Saymaz’ı tehdit etti
İşte meslek meslek zamlı maşlar ortaya çıktıİşte meslek meslek zamlı maşlar ortaya çıktı
Kılıçdaroğlu ve Ayşe Ateş’ten ortak açıklamaKılıçdaroğlu ve Ayşe Ateş’ten ortak açıklama
Kabine’deki değişiklik iki bakanla sınırlı kalmayacak!Kabine’deki değişiklik iki bakanla sınırlı kalmayacak!
İYİ Parti’den siyasi partilere ‘milli mutabakat’ çağrısı!İYİ Parti’den siyasi partilere ‘milli mutabakat’ çağrısı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Avusturya maçının yıldızı Merih Demiral için UEFA’dan soruşturma!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi ve tetikçisi İsmail Saymaz’ı tehdit etti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İşte meslek meslek zamlı maşlar ortaya çıktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kılıçdaroğlu ve Ayşe Ateş’ten ortak açıklama
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kabine’deki değişiklik iki bakanla sınırlı kalmayacak!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İYİ Parti’den siyasi partilere ‘milli mutabakat’ çağrısı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Özgür Özel’den son dakika erken seçim çıkışı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Gönül Yazar, Bülent Ersoy ile ‘erkekken…’ deyip ilişkisini anlattı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yunanistan’da mesai isyanı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
PKK’lı teröristler mühimmat depolarını havaya uçurdu
SON DAKİKA HABERLERİ
Avusturya maçının yıldızı Merih Demiral için UEFA’dan soruşturma!Temmuz 3, 2024-4:30 pm
Arda Güler’e övgü: ‘Harika gecenin paşası’Temmuz 3, 2024-1:08 pm
EURO 2024’te çeyrek final eşleşmeleri belli olduTemmuz 3, 2024-11:18 am
Türkiye 1964’ten bu yana eleme maçında 20 yaş altı iki oyuncuya ilk 11’de yer veren ilk ülke olduTemmuz 3, 2024-11:04 am
Avusturya maçında iki gol atan Merih Demiral, ‘Maçın Oyuncusu’ ödülünü aldıTemmuz 3, 2024-11:01 am
Milli futbolcularımızdan kötü haberTemmuz 3, 2024-10:57 am
Cenk Tosun’un sözleri yeniden gündemde! “Şimdi intikam zamanı”Temmuz 3, 2024-10:54 am

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !