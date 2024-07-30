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Özgür Özel’den ‘AYM’ye götüreceğiz’ çıkışı!

Özgür Özel’den ‘AYM’ye götüreceğiz’ çıkışı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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30 Temmuz 2024 - 8:38
CHP lideri Özgür Özel, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’u Anayasa Mahkemesine götüreceklerini belirterek, “Bu bizim zaten görevimiz. En kısa zamanda ve yürütmeyi durdurma talebiyle bunu yapacağız.” dedi.

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