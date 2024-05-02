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Özgür Özel Erdoğan’dan neler istedi?

Özgür Özel Erdoğan’dan neler istedi?
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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02 Mayıs 2024 - 16:51
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için AKP Genel Merkezi’ne geldi. Özel’i AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş karşıladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın merakla beklenen görüşmesi bugün gerçekleşiyor. Özel’i AKP Genel Merkezi’nin girişinde AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş karşıladı.

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Görüşme, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş sonrası bir ana muhalefet lideriyle yaptığı ilk yüz yüze görüşme olarak dikkat çekiyor.

Anayasa değişikliği, CHP’nin bugünkü görüşme gündeminde yer almasa da AKP’nin öncelikleri arasında olduğundan gündeme gelmesi bekleniyor.

GÖRÜŞMEDEN İLK KARELER GELDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmesinden ilk kareler geldi. İşte o anlar…

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