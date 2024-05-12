Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Genç işçi ayakkabısı yırtılınca strafordan taban yaptı. Seni bu duruma sokanlar utansın

Genç işçi ayakkabısı yırtılınca strafordan taban yaptı. Seni bu duruma sokanlar utansın
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
2 views
02 Mayıs 2024 - 15:45
Geçim derdi çocuk yaştakileri bile çalışmak zorunda bırakırken bir gencin inşaatta çalıştığı sırada ayakkabısının tabanı yırtıldı. Straforla tabanı kapatmaya çalışan genç başka bir çalışan tarafından kaydedildi. O anları görenler “Seni bu duruma sokanlar utansın” dedi.

Tabanı yırtılan ayakkabılarıyla çalışmak zorunda kalan genç bir işçinin elinde straforla ayakkabısının tabanını onarmaya çalıştığı, strafora şekiller vererek tabana uydurmaya çalıştığı anlar inşaatta çalışan başka biri tarafından kaydedildi.

Ancak bu yaşanan içler acısı durum, günümüzde birçok genç için gerçeklik haline geldi. Günden güne ailelerine bakmak, okumak ve geçimlerini sağlamak zorunda kalan gençlerin sayısı hiç olmadığı kadar arttı.

AYAKKABISINI STRAFORLA ONARDI

Bu gençler, yaşlarına uygun olmayan ağır işlerde, güvencesiz çalışma koşullarında ve hak ettiklerinin çok çok altında düşük ücretlerle çalışmak zorunda kaldı. Eğitimlerine ara vermek ve hatta belki okulu bırakmak zorunda kalanlar ise geleceklerine dair umutlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı.

Ailelerinin geçimini sağlamak için erken yaşta çalışmak zorunda kalan bu gençler, çoğu zaman sosyal ve ekonomik haklardan yoksun bir şekilde yaşamlarını sürdürmek zorunda kalırken kopan ayakkabısını kendi çabalarıyla onaran genç, yenisini alamadığı ve bu sebeple pratik zekasını kullandığı için sosyal medyada gündem oldu.

 

YAŞAMAYI BIRAKIP GÜNÜ BİTİRDİĞİNE ŞÜKREDER HALE GELDİLER

Sağlık sorunları, yetersiz beslenme, kötü çalışma koşulları ve eğitim fırsatlarının kaybı gibi pek çok riskle karşı karşıya kalan genç; günü tamamladığına ve karın tokluğuna çalıştığına şükreder hale geldi.

Söz konusu durum yalnızca kişisel olarak bu gençlerin hayatlarını etkilemekle de kalmayıp aynı zamanda toplumun genel refahını da olumsuz etkilemekte. Gençlerin eğitim alamaması, iş gücü piyasasında daha az nitelikli işgücünün oluşmasına ve ekonomik büyüme potansiyelinin azalmasına neden olmakta.

BU BİREYSEL DEĞİL TOPLUMSAL BİR SORUN

Ayakkabısını kendi imkanlarıyla onarmaya çalışan bu gençten hareketle genç yaşta çalışmak zorunda kalan ve ailesine bakmak zorunda kalan çocukların durumu aslında sadece bireysel bir sorun olarak değil, toplumsal bir sorun olarak karşımıza çıkıyor.

Daha iyi eğitim fırsatların sağlanması, güvenceli ve adil çalışma koşullarının oluşturulması, ailelerin sosyal yardımlarla desteklenmesi gibi haklara sahip olunması gereken bu çocukların durumu yürekleri dağlarken, söz konusu paylaşım binlerce yorum ve beğeni topladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
1 Mayıs’ta gözaltına alınanların son durumu açıklandı1 Mayıs’ta gözaltına alınanların son durumu açıklandı
Kafe ve lokantalarda bunu yapmayan yandı. Cezası 2 bin 172 liraKafe ve lokantalarda bunu yapmayan yandı. Cezası 2 bin 172 lira
ALİ KOÇ MEHMET ALİ YILMAZ EVİNE TAZİYEYE GİTTİALİ KOÇ MEHMET ALİ YILMAZ EVİNE TAZİYEYE GİTTİ
Aslı Enver: Hayatım kökünden değiştiAslı Enver: Hayatım kökünden değişti
Kemal Kılıçdaroğlu’na hapis talebiKemal Kılıçdaroğlu’na hapis talebi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Özgür Özel Erdoğan’dan neler istedi?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sokak köpeklerini en hızlı ve en acısız şekilde öldürün. Valilik belediyelere talimat gönderdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Genç işçi ayakkabısı yırtılınca strafordan taban yaptı. Seni bu duruma sokanlar utansın
GÜNLÜK HABER AKIŞI
1 Mayıs’ta gözaltına alınanların son durumu açıklandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kafe ve lokantalarda bunu yapmayan yandı. Cezası 2 bin 172 lira
GÜNLÜK HABER AKIŞI
AK Parti’nin oy kaybı dikkat çekti! Son seçim anketine dengeler tepetaklak oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Assolist Esengül’ün hayatı ve sır dolu ölümü film oluyor: Pınar Deniz oynayacak
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Numan Kurtulmuş’u ziyaret eden ‘Güzel’ kim çıktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ece Seçkin’in başörtülü albüm kapağına bomba yorum
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı
SON DAKİKA HABERLERİ
1 Mayıs’ta gözaltına alınanların son durumu açıklandıMayıs 2, 2024-3:37 pm
AJet’ten yüzde 40 indirim fırsatı: 19 ülkeye seyahat edilebilecekMayıs 2, 2024-2:30 pm
Erdoğan’dan AK Partili o isimlere tepki!Mayıs 2, 2024-10:46 am
Otomobil fiyatlarına sert tedbir: Artış ve değişiklik yapılamayacak!Mayıs 2, 2024-10:15 am
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel ile görüşecek!Mayıs 2, 2024-10:11 am
Bursa merkezli 8 ilde operasyon: 42 şüpheli yakalandı! Bir suç örgütü daha çökertildi…Mayıs 2, 2024-9:54 am
Türkiye, Filistin’in BM’ye tam üyelik başvurusuna “sarsılmaz desteğini” yineledi!Mayıs 2, 2024-9:53 am

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !