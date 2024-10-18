Orta segmente kral olacak: Samsung Galaxy A36 özellikleri sızdırıldı!

Tıpkı kardeşi A35 gibi orta segmentin güçlü cihazlarından biri olması beklenen Samsung Galaxy A36 için teknik özellikler sızdırıldı!

Söz konusu orta segment olunca kullanıcıların büyük ilgisiyle karşılaşan Samsung Galaxy A30 serisi, bu yıl içerisinde piyasaya çıkan A35’te olduğu gibi gelecek yıl da uygun fiyatlı güçlü bir cihaz arayanların tercihi olmaya hazırlanıyor: 2025’in ilk yarısında piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy A36 ile ilgili teknik detaylar ve fiyat tahmin ortaya çıktı. İşte detaylar…

Samsung Galaxy A36, Snapdragon 6 Gen 3 ile gelebilir!

Samsung’un merakla beklenen orta segment akıllı telefonu Galaxy A36 5G’nin teknik özellikleri, Geekbench veritabanında ortaya çıktı. SM-A366B model numarasıyla listelenen cihaz, dikkat çekici yeniliklerle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Henüz resmi olarak duyurulmayan Galaxy A36 5G’nin en dikkat çekici özelliklerinden biri, Android 15 işletim sistemiyle gelecek olması. Samsung’un henüz Android 15’in beta sürümünü bile yayınlamadığı düşünüldüğünde, bu orta segment için Android 15 destekli bir cihaz arayanların ilgisini çekecektir diye düşünüyoruz.

Cihazın işlemci tarafında ise ilginç bir durumla karşılaşıyoruz. Geekbench verilerine göre telefonda ‘Parrot’ kod adlı bir işlemci kullanılacak.

Bu kod adının Qualcomm’un Snapdragon 6 Gen 1 işlemcisi olabileceği düşünülse de bu işlemcinin yaklaşık iki yıllık olması nedeniyle, Samsung’un daha yeni jenerasyon Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisini tercih etmesi bekleniyor. Özellikle Geekbench testlerinde işlemci çekirdeklerinin 2.4 GHz ve 1.8 GHz hızlarında çalışması, bu ihtimali güçlendiriyor.

Cihazın, kardeşi Galaxy A35’te kullanılan Exynos 1380 işlemcisine kıyasla Qualcomm’un Snapdragon 6 veya 7 serisinden herhangi bir güncel işlemci kullanması, performans açısından önemli bir gelişme anlamına geliyor. RAM tarafında ise cihazın minimum 6 GB ile geleceği, ancak 8 GB RAM seçeneğinin de opsiyonel olarak sunulacağı tahmin ediliyor.

Son olarak gelelim lansman tarihine… Galaxy A35’in Mart ayında tanıtıldığı göz önüne alındığında, Galaxy A36 5G’nin de 2025’in ilk çeyreğinde, muhtemelen Mart ayı civarında kullanıcılarla buluşması bekleniyor.