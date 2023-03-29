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Nükleer restleşme… ABD ve Rusya arasındaki son bağlantı da koptu

Nükleer restleşme… ABD ve Rusya arasındaki son bağlantı da koptu
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29 Mart 2023 - 13:40

Ukrayna savaşı Bakhmut’ta şiddetlenirken Putin’in nükleer hamlesinin yankıları sürüyor. Rus liderin adımı sonrası gözler ABD’ye çevrilmişti. Washington’un hamlesi ile iki ülke arasındaki son bağlantı da koptu.

Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna’dan gelen haberlerde…

Rusya Devlet Başkanı Putin’in geçtiğimiz yılın Şubat ayında verdiği emir ile başlayan kanlı savaş can almaya devam ediyor.

Rusya’nın Soledar’ı düşürmesi ile yeni bir aşamaya giren savaşın son adresi Bakhmut.

Moskova, Ukrayna’nın doğudaki ‘son kalesi’ konumundaki Bakhmut’u ele geçirmek için saldırılarına devam ederken Putin’in hamlesi dünyanın bir numaralı gündemi oldu.

 

Nükleer restleşme... ABD ve Rusya arasındaki son bağlantı da koptu

Rus liderin bu emri ile birlikte Moskova, 1990’ların ortasından bu yana ilk kez yurt dışında nükleer silaha sahip olacak…

 

Rus lider ülkesinin Belarus’a taktik nükleer silahlar konuşlandıracağını söyledi.

Rus devlet medyasının aktardığına göre Putin, söz konusu hamlenin nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmalarını ihlal etmeyeceğini söylerken; ABD’nin de silahlarını Avrupa ülkelerinde konuşlandırdığını hatırlattı.

Putin, Moskova’nın silahların kontrolünü Minsk yönetimine bırakmayacağını da sözlerine ekledi.

Putin’in nükleer hamlesi sonrası ABD’den flaş bir hamle geldi.

 

Nükleer restleşme... ABD ve Rusya arasındaki son bağlantı da koptu

Washington merkezli Institute for the Study of War (ISW) analistleri, Putin’in hamlesi sonrasu nükleer savaşın tırmanma riskinin ‘son derece düşük olduğunu’ duyurmuştu…

 

ABD’li yetkililer Washington ve Moskova’nın, START anlaşması kapsamında iki yılda bir yapılan nükleer silah verilerini paylaşmayı durdurduklarını söyledi.

RUSYA TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ

Beyaz Saray, Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Putin’in geçen ay Rusya’nın anlaşmaya katılımını askıya almasından sonra bile ABD’nin Rusya’ya bu bilgileri sağlamaya devam etmeyi teklif ettiğini, ancak Moskova’nın Washington’a kendi verilerini paylaşmayacağını bildirdiğini söylediler.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Vedant Patel gazetecilere verdiği demeçte şu ifadeye yer verdi;

‘ABD de Rusya’yı anlaşmaya uymaya geri dönmeye teşvik etmek için Rusya’ya iki yılda bir veri alışverişini sağlamayacak.’

Bu haber www.hurriyet.com.tr den alınmıştır.

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