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Türkiye’nin internet hızındaki sıralaması belli oldu!

Türkiye’nin internet hızındaki sıralaması belli oldu!
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29 Mart 2023 - 13:39
Türkiye’de internet abonelik fiyatlarının ortalama 13 dolara karşılık geldiği görüldü. Türkiye internet hızıyla da dünyada 107. sırada yer aldı.

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