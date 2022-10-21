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İbrahim Tatlıses’in yeni evlenen kızı Dilan’dan “Açık ilişki” sorusuna cevap

İbrahim Tatlıses’in yeni evlenen kızı Dilan’dan “Açık ilişki” sorusuna cevap
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21 Ekim 2022 - 14:11

Türkücü İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Dörter, evlilikte eşlerden birinin başkasıyla olmasına izin verilen “Açık ilişki”yle ilgili kendisine yöneltilen soruyu cevapladı.

İbrahim Tatlıses'in yeni evlenen kızı Dilan'dan "Açık ilişki" sorusuna cevap - Sayfa 1

İbrahim Tatlıses’in geçtiğimiz günlerde dünyaevine giren kızı Dilan Çıtak Dörter’e yöneltilen bir soru, bomba etkisi yarattı.

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İbrahim Tatlıses'in yeni evlenen kızı Dilan'dan "Açık ilişki" sorusuna cevap - Sayfa 2

“AÇIK İLİŞKİ NORMAL MİDİR?”

Dilan Çıtak Tatlıses, katıldığı bir televizyon programında kendisine yöneltilen “Açık ilişki normal midir?” şeklindeki soruyu yanıtladı.

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İbrahim Tatlıses'in yeni evlenen kızı Dilan'dan "Açık ilişki" sorusuna cevap - Sayfa 3

“HİÇ BENLİK DEĞİL”

Çıtak, soru üzerine şunları söyledi: “No. Hiç benlik değil ne münasebet, bir tanesi yetmiyorsa ne yapacağım.

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İbrahim Tatlıses'in yeni evlenen kızı Dilan'dan "Açık ilişki" sorusuna cevap - Sayfa 4

Yetmiyor mu bir tane? Saygı duyarım ama bence anormal.”

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İbrahim Tatlıses'in yeni evlenen kızı Dilan'dan "Açık ilişki" sorusuna cevap - Sayfa 5

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak’ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf adeta olay oldu. Transparan bir pantalon tercih eden Çıtak’a “Bütün için görünüyor” şeklinde yorum yağdı.

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İbrahim Tatlıses'in yeni evlenen kızı Dilan'dan "Açık ilişki" sorusuna cevap - Sayfa 6

Türkücü İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde Bodrum’da geçirdiği trafik kazası nedeniyle büyük bir tehlike atlatmıştı.

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İbrahim Tatlıses'in yeni evlenen kızı Dilan'dan "Açık ilişki" sorusuna cevap - Sayfa 7

Kazada Tatlıses’in yanına koşanlardan biri de kızı Dilan Çıtak oldu.

Tatlıses ailesi, kazanın şokunu atlatmalarının ardından normal hayatlarına döndü.

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İbrahim Tatlıses'in yeni evlenen kızı Dilan'dan "Açık ilişki" sorusuna cevap - Sayfa 8

SON POZU OLAY OLDU

Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak son pozuyla dikkat çekti.

İbrahim Tatlıses’in 7 çocuğundan biri olan ve babası tarafından yıllar sonra kabul edilen Dilan Çıtak Tatlıses sahne tarzında sınırları zorladı.

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İbrahim Tatlıses'in yeni evlenen kızı Dilan'dan "Açık ilişki" sorusuna cevap - Sayfa 9

İşte Dilan Çıtak’ın o pozları

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İbrahim Tatlıses'in yeni evlenen kızı Dilan'dan "Açık ilişki" sorusuna cevap - Sayfa 10

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İbrahim Tatlıses'in yeni evlenen kızı Dilan'dan "Açık ilişki" sorusuna cevap - Sayfa 11

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İbrahim Tatlıses'in yeni evlenen kızı Dilan'dan "Açık ilişki" sorusuna cevap - Sayfa 12

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İbrahim Tatlıses'in yeni evlenen kızı Dilan'dan "Açık ilişki" sorusuna cevap - Sayfa 13

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İbrahim Tatlıses’in yeni evlenen kızı Dilan’dan “Açık ilişki” sorusuna cevap
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