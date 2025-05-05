NETANYAHU AZERBAYCAN ZİYARETİNİ İPTAL ETTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun 7 Mayıs’ta yapmayı planladığı Azerbaycan ziyareti, Türkiye’nin hava sahasını İsrail devlet uçağına kapatması nedeniyle iptal edildi. İsrail ve Azerbaycan basınına yansıyan bilgilere göre, ziyaretin iptali resmi açıklamada “yoğun siyasi ve güvenlik gündemi” olarak gösterilse de, asıl nedenin Türkiye’nin hava sahasını kullanma izni vermemesi olduğu ifade edildi.

ZİYARET ÖNCESİ GERGİNLİK TIRMANDI

İsrail’in son dönemde Gazze ve Suriye’deki saldırıları sonrası Ankara ile Tel Aviv arasında gerilim yeniden artmıştı. Bu süreçte Türkiye, İsrail’e yönelik hava sahası kullanımında yeni kısıtlamalar getirdi. Bu gelişmelerin ardından, Netanyahu’nun Azerbaycan’a gerçekleştireceği diplomatik ziyaretin önündeki engel ortaya çıktı.

ALTERNATİF ROTALAR DA SONUÇ VERMEDİ

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Başbakanlık Ofisi, Netanyahu’nun resmi devlet uçağı “Zion’un Kanadı” için alternatif güzergâhlar üzerinde çalıştı. Yunanistan ve Bulgaristan üzerinden geçiş gibi senaryolar değerlendirilse de, bu seçeneklerin uçuş süresini iki katına çıkarması nedeniyle rotalardan vazgeçildi.

DAHA ÖNCE DE BENZER BİR ENGEL YAŞANDI

Kasım 2024’te İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un Azerbaycan’da düzenlenen COP29 İklim Konferansı’na katılmak üzere planladığı ziyaret de benzer gerekçelerle iptal edilmişti. O dönemde de Türkiye’nin İsrail uçağının hava sahasından geçişine izin vermediği öne sürülmüş, resmi açıklamalarda ise “güvenlik gerekçeleri” ön plana çıkarılmıştı.

AZERBAYCAN MEDYASI DA DOĞRULADI

Azerbaycan’ın önde gelen medya kuruluşlarından news.az, Netanyahu’nun ziyaretinin ertelendiğini ve Başbakan’ın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e nazik daveti için teşekkür ettiğini aktardı. Haberde, Netanyahu’nun Azerbaycan ile olan stratejik ilişkilere verdiği önemin altı çizildi.

TÜRKİYE’DEN AÇIKLAMA: “İZİN VERİLMEDİĞİ DOĞRU DEĞİL”

Tartışmalar üzerine Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli yazılı bir açıklama yaparak, İsrail tarafınca herhangi bir üst uçuş izni talebinin iletilmediğini, dolayısıyla izin verilmediği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Keçeli, “Bu yönde bize iletilen bir talep bulunmamaktadır.” ifadelerini kullandı.

DİPLOMASİDE GÖLGE: BÖLGESEL GERİLİM TIRMANIYOR

Netanyahu’nun ziyareti etrafında yaşanan bu gelişmeler, Türkiye-İsrail-Azerbaycan üçgeninde diplomatik dengeyi yeniden gündeme taşıdı. Türkiye’nin İsrail’in bölgesel hamlelerine karşı aldığı tavır, diplomatik kanallarda dikkatle izlenmeye devam ediyor.