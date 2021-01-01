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NATO’dan Ukrayna adımı!

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NATO’dan Ukrayna adımı!
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09 Nisan 2021 - 11:30
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Rusya ile Ukrayna arasında Donbas krizi yaşanırken, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’nün (NATO) resmi internet sayfasına, İngilizce, Fransızca ve Rusça dil seçeneğinin ardından Ukraynaca da eklendi.

Rusya ile Ukrayna arasında Donetsk ve Lugansk şehirlerini de içine alan geniş kömür rezervlerine sahip Donbass bölgesinde yaşanan kriz günden güne derinleşiyor.

Ukrayna’nın üyeliğini talep ettiği, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü, ( NATO) resmi internet sayfasına Ukraynaca da eklendi. Resmi internet sayfasında daha önce İngilizce, Fransızca ve Rusça dil seçeneği bulunan NATO resmi internet sayfasına 6 Nisan tarihinde Ukraynaca da dahil edildi.

Google arama motoru Ukraynalı kullanıcılara otomatik olarak NATO web sitesinin devlet dilindeki sürümünü gösterebilecek.

UKRAYNA NATO ÜYELİĞİ TALEP EDİYOR

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna sınırındaki Rus birliklerinin hareketiyle yeniden tırmanmaya başlayan Ukrayna-Rusya gerilimi nedeniyle NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi yapmıştı.

Ukrayna’dan yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Zelenskiy görüşmede ülkesinin ittifaka üye olma isteğini dile getirerek NATO’dan bir üyelik planı hazırlamasını talep edildiği bildirilmişti.

RUSYA’DAN KİEV’İN ÜYELİĞİNE İTİRAZ

Öte yandan, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’nın NATO’ya girmesinin ülkedeki krizi daha da kötüleştireceğini söyledi. Ukrayna’nın NATO’ya girmesinin ülkedeki iç krizi çözmeye yardımcı olmayacağını belirten Peskov, “Bizim açımızdan bu, durumu daha da kötüleştirecektir. Çünkü NATO’ya girmekten söz ederken hiçbir şekilde halkın görüşleri göz ardı edilemez.” ifadesini kullanmıştı.

DONBAS KRİZİ

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’ndan (AGİT) oluşan Üçlü Temas Grubu 27 Temmuz 2020’den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bugüne kadar ayrılıkçıların on kez ateşkesi ihlal ettiğini, 26 Mart’ta dört Ukraynalı askerin bu saldırılar nedeniyle ölmesinin ardından, 6 Nisan’da da Donbas’ın Avdiyivka ve Zolotoye bölgelerinde ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu iki Ukrayna askerinin daha öldüğünü bildirdi.

Bölgede gelişen bu olaylar ve akabinde Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak’ın 30 Mart’ta Meclis’te yaptığı konuşmada Rusya´nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevk ettiği, nükleer kapasiteli büyük ve orta menzilli İskender hava savunma füze sistemleri yerleştirdiği yönündeki eleştirisi üzerine, bölge kriz derinleşti.

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