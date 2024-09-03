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Dilan Polat villasına döndü!

Dilan Polat villasına döndü!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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03 Eylül 2024 - 18:04
Dilan Polat’ın lüks villasına döndüğü iddia edildi. Sıla Doğu’nun söz konusu villada çekilen bir fotoğrafı paylaşıp hemen sildiği belirtildi.

Ablası Sıla Doğu paylaşıp sildi: Dilan Polat villasına döndü - Sayfa 1

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklu yargılanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, geçtiğimiz günlerde tahliye edildi. Dilan Polat’ın tahliye sonrasında lüks villasına döndüğü öne sürüldü.

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Ablası Sıla Doğu paylaşıp sildi: Dilan Polat villasına döndü - Sayfa 2

Tahliye olduktan sonra ablası Sıla Doğu’nun evinde kalmaya başlayan Dilan Polat, evine dönme kararı aldı.

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Ablası Sıla Doğu paylaşıp sildi: Dilan Polat villasına döndü - Sayfa 3

Ablası Sıla Doğu da, Dilan Polat’la birlikte söz konusu villada çekilmiş bir fotoğraflarını paylaştı.

 

 

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Ablası Sıla Doğu paylaşıp sildi: Dilan Polat villasına döndü - Sayfa 4

Sıla Doğu’nun söz konusu villada çekilen bir fotoğrafı paylaşıp hemen sildiği belirtildi.

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Ablası Sıla Doğu paylaşıp sildi: Dilan Polat villasına döndü - Sayfa 5
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