Dilan Polat villasına döndü!

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklu yargılanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, geçtiğimiz günlerde tahliye edildi. Dilan Polat’ın tahliye sonrasında lüks villasına döndüğü öne sürüldü.
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Tahliye olduktan sonra ablası Sıla Doğu’nun evinde kalmaya başlayan Dilan Polat, evine dönme kararı aldı.
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Ablası Sıla Doğu da, Dilan Polat’la birlikte söz konusu villada çekilmiş bir fotoğraflarını paylaştı.
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Sıla Doğu’nun söz konusu villada çekilen bir fotoğrafı paylaşıp hemen sildiği belirtildi.
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