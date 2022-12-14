Musk sahnede yuhalandı

Twitter Genel Merkezi’nin de bulunduğu San Francisco’daki Chase Center’da gösteri düzenleyen komedyen David Chapelle, gösterinin bir noktasında “Hanımlar ve beyler, dünyanın en zengin adamı için biraz gürültü çıkarın” diyerek Musk’ı sahneye davet etti. Musk sahneye çıktığında ise binlerce kişi tarafından yuhalandı. İzleyiciler tarafından yuhalanmasının ardından Musk, Chappelle “Bunu beklemiyordun değil mi?” diye sordu. Chappelle ise, “Kovduğun insanlardan bazıları seyirciler arasında gibi görünüyor” diyerek yanıt verdi. Musk, Twitter’ı 44 milyar dolara satın aldıktan sonra şirketin üst yöneticilerini ve çok sayıda çalışanı işten çıkarmıştı. Yuhalamalar, Musk’ın sahnede kaldığı yaklaşık 10 dakika boyunca devam etti.