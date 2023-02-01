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Müjdat Gezen’den Uğur Dündar’a istifa çağrısı!

Müjdat Gezen’den Uğur Dündar’a istifa çağrısı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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19 Temmuz 2023 - 15:42

Müjdat Gezen, gazeteci Uğur Dündar’a yazdığı mektupta Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanlığı’ndan istifa etmesini tavsiye etti.

Aynı zamanda Cumhuriyet’te yazan Gezen, 17 Temmuz 2023 günü köşesinde Uğur Dündar’a bir açık mektup yazarak Fenerbahçe Divan Kurulu başkanlığından istifa etmesini tavsiye etti.

Gezen’in açık mektubu aynen şöyle:

Sevgili Uğur kardeşim…

Fenerbahçe konusunda üzüntülü zamanlar geçirdiğini biliyorum. Sen güzel Fenerbahçe kulübünde divan başkanlığına seçildiğinde, Ateşböceği Ercan Bostancıoğlu’nun (ki çok eski bir divan kurulu üyesidir) “Eyvah, Uğur şimdi yandı” dediğini sana söylemiştim. Canım kardeşim, sen çok iyi ve saygın bir televizyoncu ve gazetecisin. Senin oralarda işin ne? Hatırlarsın, ben hayatımda bir defa çok sevdiğim Vefa Kulübü’nün yönetiminde bulundum. Üzüntümden deliriyordum. Oysaki küçücük ama iyi bir camianın içindeydik. “Oğlum sen tiyatrocusun, ne işin var böyle futbol işlerinde” demiştim kendime… Uğur, bu işler gerçekten başka meseleler. Ayrıca bir Beşiktaş, bir Galatasaray, bir Trabzonspor taraftarını ve daha nicelerini hiç ilgilendirmiyor. Oysa sen televizyonda program yaptığında, köşende yazı yazdığında, kim hangi takımı tutuyor diye bakmıyorsun. O işler çok genel. Fenerbahçe’nin mali kongresini FB TV’den sonuna kadar izledim. Sen varsın diye. Öyle utandım ki anlatamam. Ben herkesin yaptığı işe saygı duyarım ama neydi o kongre öyle?… Ben Fenerbahçeli olsam sahneye konuşma yapmak için o kıyafetlerle mi çıkarım?… Neyse… Yarım asırdan fazla seninle kardeşliğimiz var. Kimseye tavsiyede bulunmam ve sevmem. Ama bence ver istifanı.

Gün geliyor, dönüp arkana bakıyorsun ve diyorsun ki: “Yahu ben bu işlere mi üzülmüşüm? Değmezmiş. Hayat o kadar uzun değil.” Böyle diyorsun. Ben eskiden üzüldüğüm işlere, neden o kadar üzüldüğümü, bugünkü gözlüğümle baktığımda çok anlamsız buluyorum. Gönlünü ferah tut. Biz artık yirmili yaşlarda değiliz ve hayat beklemez…

Sevgiyle gözlerinden öpüyorum.”

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Müjdat Gezen’den Uğur Dündar’a istifa çağrısı!
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