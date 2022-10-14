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Müge Anlı Meryem’in otopsi raporunu görünce çileden çıktı: Sen gün yüzü görme!

Müge Anlı Meryem’in otopsi raporunu görünce çileden çıktı: Sen gün yüzü görme!
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14 Ekim 2022 - 15:44
Müge Anlı Meryem Çiğdem Ünal’ın sır ölümüyle ilgili yeni detaylar paylaştı. Anne Melisa’nın sevgilisi Recep’in tutuklandığını açıkladı. Bu haber stüdyoda alkışlarla karşılandı. Otopsi raporundan da bahseden Anlı, “Ben bir daha Recep’in gün yüzü görebileceğini düşünmüyorum. Sen gün yüzü görme” açıklamasını yaptı

Müge Anlı Meryem’in otopsi raporunu görünce çileden çıktı: Sen gün yüzü görme! - Sayfa 1

Müge Anlı, bugünkü canlı yayında Meryem’in ölümüyle ilgili yeni açıklamalar yaptı. Meryem Çiğdem Ünal’ın şüpheli ölümüyle ilgili şu ifadeleri kullandı: Cinayet iftiraları havada uçuştu. Anne Melisa sevgilisi Recep’i, Recep de anneyi suçlamıştı.

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Müge Anlı Meryem’in otopsi raporunu görünce çileden çıktı: Sen gün yüzü görme! - Sayfa 2

Sevgili Recep’in tutuklanması talep edilmişti. Çıkarıldığı mahkemece ‘Nitelikli kasten öldürme’ suçlaması ile tutuklandı. Şu anda Gaziantep’teki cezaevinde.”

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Müge Anlı Meryem’in otopsi raporunu görünce çileden çıktı: Sen gün yüzü görme! - Sayfa 3

MERYEM’İN ÖLÜMÜNDE KORKUNÇ DETAYLAR

Talihsiz yavrunun ailesi ise bu haberi sevinçle karşıladı. Acılı baba, kızının annesi Melisa’ya seslenerek “Sen de tutuklanacaksın. Tutuklandığın gün ben rahat uyuyacağım.

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Müge Anlı Meryem’in otopsi raporunu görünce çileden çıktı: Sen gün yüzü görme! - Sayfa 4

Meryem rahat uyuyacak. Benim kızım normal ölmedi. Adalet yerini bulacak” diye konuştu.

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Müge Anlı Meryem’in otopsi raporunu görünce çileden çıktı: Sen gün yüzü görme! - Sayfa 5

MÜGE ANLI: GÜN YÜZÜ GÖREBİLECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM

Müge Anlı ise şöyle devam etti: “Otopsi raporu ortaya çıktı. Çok ayrıntılarına girmeyeceğim ama Adli Tıp Raporu ortaya çıktığında ben bir daha Recep’in gün yüzü görebileceğini düşünmüyorum.

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Müge Anlı Meryem’in otopsi raporunu görünce çileden çıktı: Sen gün yüzü görme! - Sayfa 6

Benim inancım o yönde. Recep bize anlattığından da farklı şeyler anlatmış ifadelerinde. Anlattıkları onu kurtaramadı. Yolun sonu cezaevi.”

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Müge Anlı Meryem’in otopsi raporunu görünce çileden çıktı: Sen gün yüzü görme! - Sayfa 7

Mahkeme heyetine ve bu olayla ilgili konuşan Gaziantepliler’e de teşekkür eden Anlı, “Allah cezanızı versin diyorum. Bu çocuğun ölümüne sebep olan Recep, senin de Allah cezanı versin. Çok diyecek şeyim var da diyemiyorum. Sen gün yüzü görme.

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Müge Anlı Meryem’in otopsi raporunu görünce çileden çıktı: Sen gün yüzü görme! - Sayfa 8

Bu olay ders olsun geçen hafta da benzer bir hikayeyi duyduk. Hepimizin içi yanıyor.

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Müge Anlı Meryem’in otopsi raporunu görünce çileden çıktı: Sen gün yüzü görme! - Sayfa 9

Annelerin ve babaların şapkalarını önüne koyup düşünmesi gerekiyor” diye konuştu.

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Müge Anlı Meryem’in otopsi raporunu görünce çileden çıktı: Sen gün yüzü görme! - Sayfa 10

Müge Anlı daha sonra anne Melisa ile sevgilisi Recep’in şoke eden mesajlarından bahsetti.

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Müge Anlı Meryem’in otopsi raporunu görünce çileden çıktı: Sen gün yüzü görme! - Sayfa 11

OTOPSİDEN KORKUYORUM
Anlı, “Mesajlarda Melisa’nın dediği gibi ‘Otopsiden korkuyorum. Göz bebeğinden en son kimi gördüğü ortaya çıkarsa ben çıkacağım’ diye yazmış.

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Müge Anlı Meryem’in otopsi raporunu görünce çileden çıktı: Sen gün yüzü görme! - Sayfa 12

Recep şöyle bir mesaj da atmış Melisa’ya, ‘Korkarak yaşamak ölmekten beter. Gerekirse Meryem’i taciz etti olayını da anlat’ Recep Melisa’ya atıyor bu mesajı…” şeklinde konuştu

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Müge Anlı Meryem’in otopsi raporunu görünce çileden çıktı: Sen gün yüzü görme! - Sayfa 13

Meryem’in dedesi ise “Bu işin peşini bırakmayacağım. Almanya’ya gidip ne gerekiyorsa yapacağım” dedi.

 

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Müge Anlı Meryem’in otopsi raporunu görünce çileden çıktı: Sen gün yüzü görme!
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