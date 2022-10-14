Müge Anlı Meryem’in otopsi raporunu görünce çileden çıktı: Sen gün yüzü görme!

Müge Anlı Meryem Çiğdem Ünal’ın sır ölümüyle ilgili yeni detaylar paylaştı. Anne Melisa’nın sevgilisi Recep’in tutuklandığını açıkladı. Bu haber stüdyoda alkışlarla karşılandı. Otopsi raporundan da bahseden Anlı, “Ben bir daha Recep’in gün yüzü görebileceğini düşünmüyorum. Sen gün yüzü görme” açıklamasını yaptı

Müge Anlı, bugünkü canlı yayında Meryem’in ölümüyle ilgili yeni açıklamalar yaptı. Meryem Çiğdem Ünal’ın şüpheli ölümüyle ilgili şu ifadeleri kullandı: Cinayet iftiraları havada uçuştu. Anne Melisa sevgilisi Recep’i, Recep de anneyi suçlamıştı.

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Sevgili Recep’in tutuklanması talep edilmişti. Çıkarıldığı mahkemece ‘Nitelikli kasten öldürme’ suçlaması ile tutuklandı. Şu anda Gaziantep’teki cezaevinde.”

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MERYEM’İN ÖLÜMÜNDE KORKUNÇ DETAYLAR Talihsiz yavrunun ailesi ise bu haberi sevinçle karşıladı. Acılı baba, kızının annesi Melisa’ya seslenerek “Sen de tutuklanacaksın. Tutuklandığın gün ben rahat uyuyacağım.

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Meryem rahat uyuyacak. Benim kızım normal ölmedi. Adalet yerini bulacak” diye konuştu.

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MÜGE ANLI: GÜN YÜZÜ GÖREBİLECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM Müge Anlı ise şöyle devam etti: “Otopsi raporu ortaya çıktı. Çok ayrıntılarına girmeyeceğim ama Adli Tıp Raporu ortaya çıktığında ben bir daha Recep’in gün yüzü görebileceğini düşünmüyorum.

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Benim inancım o yönde. Recep bize anlattığından da farklı şeyler anlatmış ifadelerinde. Anlattıkları onu kurtaramadı. Yolun sonu cezaevi.”

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Mahkeme heyetine ve bu olayla ilgili konuşan Gaziantepliler’e de teşekkür eden Anlı, “Allah cezanızı versin diyorum. Bu çocuğun ölümüne sebep olan Recep, senin de Allah cezanı versin. Çok diyecek şeyim var da diyemiyorum. Sen gün yüzü görme.

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Bu olay ders olsun geçen hafta da benzer bir hikayeyi duyduk. Hepimizin içi yanıyor.

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Annelerin ve babaların şapkalarını önüne koyup düşünmesi gerekiyor” diye konuştu.

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Müge Anlı daha sonra anne Melisa ile sevgilisi Recep’in şoke eden mesajlarından bahsetti.

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OTOPSİDEN KORKUYORUM

Anlı, “Mesajlarda Melisa’nın dediği gibi ‘Otopsiden korkuyorum. Göz bebeğinden en son kimi gördüğü ortaya çıkarsa ben çıkacağım’ diye yazmış.

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Recep şöyle bir mesaj da atmış Melisa’ya, ‘Korkarak yaşamak ölmekten beter. Gerekirse Meryem’i taciz etti olayını da anlat’ Recep Melisa’ya atıyor bu mesajı…” şeklinde konuştu

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