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MSB açıkladı! Yunanistan’a ait uçaklar yine NATO uçuşunu hedef aldı

MSB açıkladı! Yunanistan’a ait uçaklar yine NATO uçuşunu hedef aldı
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20 Aralık 2022 - 11:20

Milli Savunma Bakanlığı, NATO uçuşunda Yunanistan’ın yine TSK’ya ait uçakları hedef alarak taciz uçuşu gerçekleştirdiğini bildirdi. MSB’den gelen açıklamada, ‘Yunanistan’a ait uçaklar yine NATO uçuşunu hedef aldı! Dalaman’dan ve Akhisar’dan kalkan F-16 uçaklarımız da önleme görevi yaparak Yunan uçaklarına gerekli karşılığı verdi.’ ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 19 Aralık 2022 Pazartesi günü planlı NATO NEXUS ACE Ege görevi için oluşturulan Paket Kol’da, Hava Kuvvetleri’ne ait 14 adet F-16, 1 adet HİK, 1 adet KC-135 tanker ve 1 adet CASA arama-kurtarma uçağı ve NATO’ya 1 adet e3-A AWACS uçağının uçuş görevi gerçekleştirdiği kaydedildi.

Bu görev için 24 saat önceden Hava Görev Emri (ATO) çekilerek NATO’daki müttefiklere gerekli bilgilendirmenin yapıldığı ifade edilen açıklamada, Paket Kol’un, Ege’nin uluslararası hava sahasında uçuşuna devam ederken Yunanistan’a ait 5 ayrı hava üssünden kaldırılan F-16’lar tarafından uçaklara radar kilidi atılmak suretiyle taciz edildiği aktarıldı.

‘F-16 UÇAKLARIMIZ GEREKLİ KARŞILIĞI VERDİ’

Açıklamada, “Yunanistan’a ait uçakların NATO görevini önleme çabalarına rağmen Paket Kol’daki uçaklarımız görevin başarıyla tamamlanması için uçuşa devam etti.

Dalaman’dan ve Akhisar’dan kalkan F-16 uçaklarımız da önleme görevi yaparak Yunan uçaklarına gerekli karşılığı verdi. Paket Kol uçuşundaki uçaklarımız da NATO NEXUS ACE görevini başarıyla tamamlayarak emniyetle üslerine döndü.” denildi.

‘EGE’DE EĞİTİM GÖREVİ BAŞARIYLA TAMAMLANDI’

Milli Savunma Bakanlığı geçtiğimiz cumartesi günü de, Ege Denizi’nin uluslararası hava sahasında gerçekleştirilen NATO koordineli eğitim görevinin Yunanistan’a ait uçaklarla engellenmeye çalışıldığını, gerekli karşılık verilerek görevin başarıyla tamamlandığını duyurmuştu.

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