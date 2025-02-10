MİLYONLARCA EMEKLİYİ SEVİNDİREN MÜJDE! ÖDEME TARİHLERİ VE FARK ÖDEMELERİ BELLİ OLDU

Türkiye’de milyonlarca emekli, maaş artışları ve fark ödemelerinin ne zaman yapılacağı konusunda uzun süredir merakla bekliyordu. En düşük emekli maaşı 12.500 TL’den 14.469 TL’ye yükseltilirken, 1.969 TL’lik fark ödemesinin ise hâlâ hesaba yatmadığına dair endişeler bulunuyor. Peki, bu ödeme tarihleri ne zaman? İşte tüm detaylar ve emeklilerin beklediği ödeme takvimi…

Emekli Maaşı Artışı ve Fark Ödemeleri

2025 yılı itibariyle yapılan düzenlemeyle, en düşük emekli maaşı 12.500 TL’den 14.469 TL’ye çıkarıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile birlikte, emeklilere yapılacak olan 1.969 TL’lik fark ödemesinin henüz hesaplara geçmediği bildirildi. Bu gelişme, 1 milyon 980 bin civarındaki emekliyi doğrudan etkiliyor.

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, bu fark ödemelerinin hangi tarihlerde yapılacağına dair önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, “Fark ödemeleri geçmişte olduğu gibi emekli maaşlarıyla birlikte yapılacak. Ancak bu, önceden ödenmeyeceği anlamına gelmez. Yasal düzenleme olmamakla birlikte, emekliler maaşlarını alırken bu farklar da yatırılabilir,” dedi.

Sosyal Güvenlik Kurumu’na Bağlı Emeklilerin Maaş Ödeme Tarihleri

Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı emeklilerin maaş ödeme tarihleri, emekli tahsis numarasının son rakamına göre belirleniyor. İşte emekli maaşlarının ödeme tarihlerinin detayları:

4A SSK Emeklileri İçin Ödeme Tarihleri:

Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar: Ayın 17’si

Ayın 17’si Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlar: Ayın 18’i

Ayın 18’i Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlar: Ayın 19’u

Ayın 19’u Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlar: Ayın 20’si

Ayın 20’si Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlar: Ayın 21’i

Ayın 21’i Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlar: Ayın 22’si

Ayın 22’si Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlar: Ayın 23’ü

Ayın 23’ü Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlar: Ayın 24’ü

Ayın 24’ü Tahsis numarasının son rakamı 2 olanlar: Ayın 25’i

Ayın 25’i Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlar: Ayın 26’sı

Bağ-Kur Emeklileri İçin Ödeme Tarihleri:

Tahsis numarasının son rakamı 5, 7 ve 9 olanlar: Her ayın 25’i

Her ayın 25’i Tahsis numarasının son rakamı 3 ve 1 olanlar: Her ayın 26’sı

Her ayın 26’sı Tahsis numarasının son rakamı 4, 6 ve 8 olanlar: Her ayın 27’si

Her ayın 27’si Son ödeme günü: Her ayın 28’i

Fark Ödemeleri Şubat Ayında Yatacak mı?

Geçmiş dönemlerde olduğu gibi, emekli maaşlarına yapılan fark ödemeleri genellikle maaşla birlikte yatırılıyor. Ancak bu durumun Şubat ayında da geçerli olup olmayacağı konusu emekliler tarafından merak ediliyor. Sosyal Güvenlik uzmanı Emin Yılmaz, 2025 Şubat maaşının, Ocak ayındaki fark ödemesinin de dahil edilerek 16.438 TL olarak yatırılmasını beklediklerini belirtti. Mart ayından itibaren ise tüm emekli maaşlarının 14.469 TL olarak ödeneceği tahmin ediliyor.

Emekliler İçin Beklenen Ödeme Detayları

Milyonlarca emekli, maaş artışı ve fark ödemelerinin ne zaman yapılacağı konusunda önemli gelişmeleri bekliyor. Bu düzenlemeyle birlikte, emekliler maaşlarını alacakları tarihlerle ilgili net bilgilere sahip olurken, 1.969 TL’lik fark ödemesinin zamanlaması da merak konusu olmaya devam ediyor.

Yılmaz’ın açıklamalarına göre, ödemeler emekli maaşlarıyla birlikte yapılacak ve emeklilerin alacağı tutar, Şubat ayında yapılan maaş artışıyla birlikte 16.438 TL’ye ulaşacak.

Kaynak:https://www.yenicaggazetesi.com.tr/