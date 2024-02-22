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Milli Muharip Uçak KAAN’ın ilk uçuşu Alman basınında: ‘ABD’ye karşı kazanılmış bir zafer’

Milli Muharip Uçak KAAN’ın ilk uçuşu Alman basınında: ‘ABD’ye karşı kazanılmış bir zafer’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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22 Şubat 2024 - 12:42

Alman medyasında, milli muharip uçak KAAN’ı ilk uçuşundan övgüyle bahsedildi.

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