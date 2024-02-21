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Milli muharip uçak KAAN ilk kez uçtu

Milli muharip uçak KAAN ilk kez uçtu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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21 Şubat 2024 - 9:56
Türkiye’nin önemli teknoloji projelerinden biri olan milli muharip uçak KAAN, bugün sabah saatlerinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

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