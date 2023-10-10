Meteoroloji’den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! İşte il il 10 Ekim hava durumu…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10 Ekim hava durumu tahminlerini paylaştı. Bugün Van, Hakkari, Bitlis, Ağrı, Iğdır, Muş, Siirt, Batman ve Şırnak çevreleri ile Diyarbakır’ın ve Mardin’in doğusunda kuvvetli sağanak yağış görülecek. Hava sıcaklıklarının ise Marmara’da 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte il il 10 Ekim Salı hava durumu…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere; Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Ağrı, Iğdır, Muş ve Siirt çevreleri ile Batman’ın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu ile iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE 25°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 22°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 24°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 20°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 27°C

Az bulutlu

MUĞLA 27°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 28°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 19°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 21°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU 18°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SİNOP 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ZONGULDAK 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz’in sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA 18°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TOKAT 18°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güneydoğusu ile Ağrı, Iğdır ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KARS 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ERZURUM 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

MALATYA 24°C

Parçalı bulutlu

VAN 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Siirt çevreleri ile Batman’ın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

GAZİANTEP 27°C

Parçalı bulutlu

MARDİN 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 29°C

Parçalı bulutlu