Meteoroloji’den afet bölgesi için sel uyarısı geldi! İşte bugünün hava durumu raporu

Yurdun geniş kesiminde yağışlı hava etkisini gösterirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden deprem bölgesindeki iller için kuvvetli yağış uyarısı geldi. Yapılan açıklamada “Dolu yağışı, sel, su baskını ve yıldırım için tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son verilere göre yurdun büyük bölümünde yağışlı hava etkili olacak. Deprem bölgesindeki iller için sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı uyarı geldi.

MGM’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

CUMA AKŞAM SAATİ BAŞLAYIP CUMARTESİ GECESİNE KADAR SÜRECEK

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün deprem bölgesinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ çevreleri ile Malatya’nın güneyinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Cumartesi günü gece saatlerine kadar devam etmesi beklenen kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz’in iç ve doğu kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU’DA ÇIĞ TEHLİKESİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre; genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; öğle saatlerinde Diyarbakır, akşam ve gece saatlerinde Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklıklarının yurdun kuzey ve iç kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise yurdun batısında kuzeyli, doğusunda güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 14

İstanbul: Parçalı bulutlu 15

İzmir: Parçalı bulutlu 20

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı 23

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak yağışlı 21

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 12

Trabzon: Çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağmurlu 11

Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık Yağmur ve yer yer kar yağışlı 8

Diyarbakır: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 18 (Yağışların; öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.)