Meteoroloji’den 9 kent için sarı kodlu sağanak uyarısı! İşte il il 30 Mayıs Perşembe hava durumu…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 30 Mayıs hava durumu tahminlerini paylaştı. Rapora göre, Afyonkarahisar, Denizli, Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Ankara, Eskişehir, Konya, Bolu, Kastamonu, Ordu, Samsun, Tokat, Erzurum, Kars ve Van’da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Öte yandan hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında, Trakya kesimlerinde ise normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte il il 30 Mayıs Perşembe hava durumu…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Sivas ve Karaman dışında), Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Bilecik, Sinop ve Erzincan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Öte yandan 9 kent için sarı kodlu uyarı yapıldı.
Yağışların, Isparta’nın batısı, Burdur’un doğusu ile Antalya’nın batısının iç kesimleri, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Bolu’nun doğusu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Tokat’ın batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Bilecik çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İSTANBUL 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KOCAELİ 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 26°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde Isparta’nın batısı, Burdur’un doğusu ve Antalya’nın batısının iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batısının iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BURDUR 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Sivas ve Karaman dışında) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ve Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde Bolu’nun doğusu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Orta Karadeniz’in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Çorum, Amasya ve Tokat’ın batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ORDU 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağnak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağnak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağnak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusu ve Erzincan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında rüzgarın güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 30°C
Parçalı bulutlu
VAN 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 35°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 32°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 35°C
Parçalı ve az bulutlu