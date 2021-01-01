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İstanbul’da fırtına paniği! Hayat felç oldu… Korku dolu anlar kamerada

İstanbul’da fırtına paniği! Hayat felç oldu… Korku dolu anlar kamerada
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29 Kasım 2021 - 17:31

İstanbul’da fırtına paniği! Hayat felç oldu… Korku dolu anlar kamerada

İstanbul’da şiddetli fırtına etkili olurken lodos nedeni ile vatandaşlar zor anlar yaşadı. Avcılar’da bir iş yerinin bahçesinde bulunan güvenlik kulübesi, içinde görevli varken uçtu.Çatalça Büyükçekmece İstikameti Tem Bağlantı Yolu’nda seyir halinde bulunan 2 TIR ve bir kamyonet lodos nedeniyle devrildi.

İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli fırtına hayatını olumsuz etkiledi. İnsanlar yollarda yürümekte güçlük çekerken, birçok evin de çatısı uçtu. Avcılar Firuzköy’de ise bir iş yerinin bahçesinde, görevli içindeyken güvenlik kulübesi uçtu.

Son dakika: İstanbulda fırtına paniği Hayat felç oldu... Korku dolu anlar kamerada

SAAT KULESİNİN DEVRİLMESİ KAMERADA 

Çatalca’da saat kulesinin devrilmesi kameraya yansıdı. Çatalca Serbest Bölge’de kapı girişindeki saat kulesi lodosun etkisiyle devrildi. Devrilen saat kulesi parçalandı. O anlar kameraya yansıdı

Son dakika: İstanbulda fırtına paniği Hayat felç oldu... Korku dolu anlar kamerada

ÇATALCA’DA TIR DEVRİLDİ

Çatalça Büyükçekmece İstikameti Tem Bağlantı Yolu’nda seyir halinde bulunan 2 TIR ve bir kamyonet Lodos nedeniyle devrildi.

Son dakika: İstanbulda fırtına paniği Hayat felç oldu... Korku dolu anlar kamerada

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücüler kazayı yara almadan atlattı

Son dakika: İstanbulda fırtına paniği Hayat felç oldu... Korku dolu anlar kamerada

BAĞCILAR’DA KAFE ÇATISI 6 ARACIN ÜZERİNE UÇTU 

Bağcılar’da site içinde bulunan kafenin çatısı şiddetli Lodos nedeniyle tamamen uçtu.

Son dakika: İstanbulda fırtına paniği Hayat felç oldu... Korku dolu anlar kamerada

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen olayda 2 kişi yaralandı, 6 araç hasar gördü. Hasar gören araçların ait olduğu oto galeri çalışanlarından Barış Eser, “Rüzgar uçurdu arabaların üzerine, arabaları mahvetti. Şu an 6 araba var altında. Bayağı bir şiddetliydi iki kişinin kafasından yaralandı” dedi.

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