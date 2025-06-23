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METEOROLOJİ UYARDI: SICAKLIKLAR HIZLA YÜKSELİYOR

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Meteoroloji Uyardı: Sıcaklıklar Artıyor, Salı Gününden Sonra Gerçek Yaz Havası Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde bu hafta sıcaklıkların artacağını duyurdu. Özellikle Salı gününden itibaren hava sıcaklıklarında 4 ila 10 derece arasında yükseliş bekleniyor. Uzmanlar, mevsim normallerinin üzerine çıkacak sıcaklıklara karşı vatandaşları uyardı.

Salı’dan Sonra Yaz Havası Etkili Olacak

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yaptığı açıklamada:

“Salı gününden itibaren gerçek yaz havasına geçiyoruz. Bu yalancı bahar değil.”
diyerek özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaz sıcaklıklarının yaşanacağını söyledi.

Bölgelere Göre Sıcaklık Tahminleri

  • İstanbul: 26–27 °C

  • İzmir: 30 °C

  • Ankara: 26 °C

  • Adana: 27 °C

  • Güneydoğu ve Doğu Anadolu: Pus ve sis bekleniyor

  • Doğu Anadolu: Kuvvetli rüzgâr (40–60 km/saat)

Yağış ve Rüzgâr Uyarıları

  • İç Anadolu’nun doğusu ve Akdeniz’in bazı kesimlerinde yerel sağanak yağışlar görülebilir.

  • Doğu bölgelerde kuvvetli rüzgârlar nedeniyle dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

METEOROLOJİ UYARDI: SICAKLIKLAR HIZLA YÜKSELİYOR
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