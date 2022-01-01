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Merve Boluğur direk dansıyla olay yarattı

Merve Boluğur direk dansıyla olay yarattı
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09 Mart 2022 - 12:51

Merve Boluğur direk dansıyla olay yarattı

Merve Boluğur dikkat çeken pozlarına bir yenisini ekledi. Bu kez direk dansı yaparken çekilen bir pozunu paylaşarak yine oldu.

Merve Boluğur direk dansıyla olay yarattı - Sayfa 1

Uzun süredir ekranlarda yer almayan oyuncu Merve Boluğur, bir dönem şarkıcılığa daha sonra da YouTuber’lığa soyunmuştu.

Merve Boluğur direk dansıyla olay yarattı - Sayfa 2

Yaptığı açıklamalarla magazin gündemine gelen güzel isim sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanıyor.

Merve Boluğur direk dansıyla olay yarattı - Sayfa 3

İddialı pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan Boluğur, bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Merve Boluğur direk dansıyla olay yarattı - Sayfa 4

Merve Boluğur geçtiğimiz günlerde seksi görünmek için yapılması gerekenlere dair “Ben onun insanın içinde varsa yansıtabileceğine inananlardan biriyim. Kendi has giyim tarzı, beden dili, mesleki duruş da etkili bence” demişti.

Merve Boluğur direk dansıyla olay yarattı - Sayfa 5

Instagram hesabında 3,7 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu, direk dansı yaparken çekilen fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Merve Boluğur direk dansıyla olay yarattı - Sayfa 6

34 yaşındaki oyuncunun cesur karesine sosyal medyada beğeni yağdı.

Merve Boluğur direk dansıyla olay yarattı - Sayfa 7

İşte o paylaşım…

Merve Boluğur direk dansıyla olay yarattı - Sayfa 8
Merve Boluğur direk dansıyla olay yarattı - Sayfa 9
Merve Boluğur direk dansıyla olay yarattı - Sayfa 10
Merve Boluğur direk dansıyla olay yarattı - Sayfa 11
Merve Boluğur direk dansıyla olay yarattı - Sayfa 12
Merve Boluğur direk dansıyla olay yarattı - Sayfa 13
Merve Boluğur direk dansıyla olay yarattı - Sayfa 14
Merve Boluğur direk dansıyla olay yarattı - Sayfa 15
Merve Boluğur direk dansıyla olay yarattı - Sayfa 17
Merve Boluğur direk dansıyla olay yarattı - Sayfa 18
Merve Boluğur direk dansıyla olay yarattı - Sayfa 19
Merve Boluğur direk dansıyla olay yarattı - Sayfa 20
Merve Boluğur direk dansıyla olay yarattı - Sayfa 21
Merve Boluğur direk dansıyla olay yarattı - Sayfa 22
Merve Boluğur direk dansıyla olay yarattı - Sayfa 23
Merve Boluğur direk dansıyla olay yarattı - Sayfa 24
Merve Boluğur direk dansıyla olay yarattı - Sayfa 25
Merve Boluğur direk dansıyla olay yarattı - Sayfa 26
Merve Boluğur direk dansıyla olay yarattı - Sayfa 27
Merve Boluğur direk dansıyla olay yarattı - Sayfa 28
Merve Boluğur direk dansıyla olay yarattı - Sayfa 29
Merve Boluğur direk dansıyla olay yarattı - Sayfa 30
Merve Boluğur direk dansıyla olay yarattı - Sayfa 31
Merve Boluğur direk dansıyla olay yarattı - Sayfa 32
Merve Boluğur direk dansıyla olay yarattı - Sayfa 33

Merve Boluğur direk dansıyla olay yarattı - Sayfa 44

 

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