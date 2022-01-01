Merve Boluğur direk dansıyla olay yarattı
Merve Boluğur dikkat çeken pozlarına bir yenisini ekledi. Bu kez direk dansı yaparken çekilen bir pozunu paylaşarak yine oldu.
Uzun süredir ekranlarda yer almayan oyuncu Merve Boluğur, bir dönem şarkıcılığa daha sonra da YouTuber’lığa soyunmuştu.
Yaptığı açıklamalarla magazin gündemine gelen güzel isim sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanıyor.
İddialı pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan Boluğur, bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Merve Boluğur geçtiğimiz günlerde seksi görünmek için yapılması gerekenlere dair “Ben onun insanın içinde varsa yansıtabileceğine inananlardan biriyim. Kendi has giyim tarzı, beden dili, mesleki duruş da etkili bence” demişti.
Instagram hesabında 3,7 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu, direk dansı yaparken çekilen fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.
34 yaşındaki oyuncunun cesur karesine sosyal medyada beğeni yağdı.
İşte o paylaşım…