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Merkez Bankası’nın rezervleri arttı

Merkez Bankası’nın rezervleri arttı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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12 Ekim 2023 - 15:44
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın brüt rezervleri 1,5 milyar dolar arttı.
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