Melis İşiten ölümden dönmüştü… Şükür anı! Magazin dünyasından kısa Haberler…

Tiyatrocuların Amasya’da geçirdiği trafik kazasından yaralı kurtulan Melis İşiten, önceki gün kızı Ada ve eski eşi Uraz Kaygılaroğlu ile bir aradaydı.

Uraz Kaygılaroğlu, birlikte çektirdikleri fotoğrafı sosyal medya hesabında “Şükür anı” notuyla paylaştı. O kareye yorum yağdı.

Keşke herkes seni benim gözlerimden görebilse

Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi birbirlerine duydukları aşkı sosyal medyada dile getirdi. Alsaloussi, fotoğraflarını şu notla paylaştı: “Senden başkasıyla yeni yolculuklara çıkacağımı hayal bile edemiyorum. Keşke herkes seni benim gözlerimden görebilse.” Subaşı da Alsaloussi ile verdiği pozları “Seni çok ama çok seviyorum” mesajıyla yayınladı.

Sıcak kış

Melis Sezen, Miami tatilinden fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Sezen önceki gün mavi bikinili pozlarına “Sıcak kış” notunu düşerek beğeniye sundu. Ünlü oyuncunun plaj karelerine hayranlarından birçok beğeni geldi.

Durun poz verelim

Cemal Can Canseven ve Danla Bilic, önceki akşam Etiler’deki bir mekana girerken görüntülendi. İkili, fotoğraflarını çeken muhabirlere “Durun, poz verelim de birlikte öyle çekin” dedi. İkilinin keyifli halleri objektiflere yansıdı. (Sayit DURMAZ)

Gece gezmesi

Engin Can Ural ve eşi Merve Ural önceki gece Bebek trafiğinde arabalarının içinde görüntülendi. Çift ve arkadaşlarının bir mekandan çıkıp evlerine gittikleri öğrenildi. (Sayit DURMAZ)