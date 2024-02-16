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Mehmet Büyükekşi’nin trol şoförü TFF’nin Ali kıran baş keseni oldu: Niğdelioğlu’ndan bomba iddia

Mehmet Büyükekşi’nin trol şoförü TFF’nin Ali kıran baş keseni oldu: Niğdelioğlu’ndan bomba iddia
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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16 Şubat 2024 - 16:29
Gazeteci Feridun Niğdelioğlu futbol dünyasını karıştıracak bir iddiayı ortaya attı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin şoförü hakkında çarpıcı bilgiler veren Niğdelioğlu büyük bir skandalı ortaya çıkardı.

Büyükekşi’nin şoförünün TFF’deki etkisine dikkat çeken Feridun Niğdelioğlu aynı zamanda bu ismin troll hesap sahibi olduğunu da açıkladı.

İşte Feridun Niğdelioğlu’nun iddiaları:

Eren Yeşilyurt Genel sekreter yardımcısı.

Sayın Mehmet Büyükekşi’nin şoförü ile tartışıyor geçmiş zamanda.

Sonra diyor ki “Ben seni burada tutmayacağım”

Şoför diyor? Evet.

Sayın Başkan’ın şoförün vasıtasıyla Eren Yeşilyurt görevinden alınıyor.

Vay vay vay bitmiyor.

Bu makam şoförü falan filan değil. Troll hesap sahibiymiş bir de.

TFF seçimleri öncesinde TFF seçimleri sonrasında birkaç gazeteciyi de hedef almış.

Bu da ‘Saplar geçer’ diye bir hesapmış.

Ne bileyim böyle bir şey oluyor.

Adam oradan bile çalışıyor vallahi!

Şoförlük değil, bireysel danışmanlık, koruma falan filan saldırma…

Her yol var adamda.

Bak şoför dediğin böyle olacak.

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