Şeyma Subaşı ile Meedo’nun boşanma sebebi belli oldu!

Şeyma Subaşı’nın Mısırlı eşi Meedo’dan boşanacağı haberleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi’nin boşanma sebebi belli oldu. Subaşı’nın zor günlerinde yine en büyük destekçisinin eski eşi, kızının babası Acun Ilıcalı olduğu öğrenildi.
Acun Ilıcalı’dan Melisa adında bir kızı olan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Marakeş’te dillere destan bir düğünle hayatını birleştirmişti. Ancak Şeyma Subaşı’nın evliliği sadece 4 ay sürdü…
Şeyma Subaşı’nın Mısırlı eşi Meedo’dan boşanacağı haberleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi’nin boşanma sebebi belli oldu.
Şeyma Subaşı’nın zor günlerinde yine en büyük destekçisi eski eşi, kızının babası Acun Ilıcalı oldu. Sabah Gazetesi’nden Bülent Cankurt, Şeyma Subaşı ile Meedo’nun boşanma nedenini açıkladı. Cankurt şu ifadeleri kullandı:
‘Olayların kadını’ Şeyma Subaşı ile Mısırlı milyarder eşi Mohammed Alsaloussi’nin (Meedo) resmen boşanmak için süreci başlattıklarını yazmıştım dün.
Ancak çalkantılı aşklarında bir kez evliliğin eşiğinden dönen, birkaç kez ayrılıp barışan, hatta evliliklerinin ayına ‘boşanma’ lafını telaffuz eden çiftin sağı solu belli olmaz diye de eklemiştim! Ancak bu seferki kesin gibi.
Çünkü Şeyma’nın yakınlarından öğrendim ki, ortada ‘şiddet’ varmış!
Meedo, Şeyma’ya psikolojik şiddet uyguluyormuş; yüzüne tükürmekten tutun da ağza alınmayacak sıfatlar takmaya kadar yapmadığını bırakmıyormuş. Şeyma da haklı olarak boşanmak için işlemlere başlamış.
Bu süreçte çok yıpranan Şeyma’ya en büyük desteği eski eşi Acun Ilıcalı’nın verdiğini öğrendim.
Ilıcalı, 14 ay evli kaldığı, kızının annesi Şeyma’ya, “Boşan, ben arkandayım” demiş ve maddi ve manevi her türlü desteği vereceğini söylemiş.
Acun Ilıcalı’nın vefalı olduğunu bilirim, bunu bir kez daha gösterdi. Umarım Şeyma bu süreci zararsız atlatır.
Evlendikten sonra daha az paylaşım yapan Subaşı’nın, son paylaşımı boşanma haberlerini beraberinde getirmişti.
Rami Kütüphanesi’nin bahçesinden bir video paylaşan Şeyma Subaşı’nın parmağında yüzüğünün olmaması dikkat çekmişti.
Evliliklerinin ikinci haftasında Tokyo’da balayındayken sorunlar yaşamaya başlayan çift, iki hafta önce İstanbul’da bir kulüpte ciddi bir tartışma yaşamış ve Meedo ülkeyi terk etmiş.
Geçen hafta da boşanma protokolü imzalayıp mahkemeye başvurmuşlar.
Protokol imzaladıkları için ilk celsede boşanacaklar.
Acun Ilıcalı’dan 2018 yılında boşanan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile İstanbul’da nikah masasına oturmuştu. Ardından Subaşı ve Alsaloussi Fas’ın Marakeş şehrinde dillere destan bir düğünle dünyavevine girmişti. Subaşı, Marakeş şehrindeki düğünden sonra, balayı için önce Japonya’yı; sonra Bali’yi tercih etmişti. Ünlü çift, 18 Mayıs’ta özel bir uçakla Tokyo’ya uçmuştu. Ultra lüks hayatıyla adından söz ettiren ünlü isim evlendikten sonra adeta inzivaya çekilmişti.