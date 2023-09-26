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Şeyma Subaşı ile Meedo’nun boşanma sebebi belli oldu!

Şeyma Subaşı ile Meedo’nun boşanma sebebi belli oldu!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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26 Eylül 2023 - 16:38

Şeyma Subaşı’nın Mısırlı eşi Meedo’dan boşanacağı haberleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi’nin boşanma sebebi belli oldu. Subaşı’nın zor günlerinde yine en büyük destekçisinin eski eşi, kızının babası Acun Ilıcalı olduğu öğrenildi.

Acun Ilıcalı’dan Melisa adında bir kızı olan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Marakeş’te dillere destan bir düğünle hayatını birleştirmişti. Ancak Şeyma Subaşı’nın evliliği sadece 4 ay sürdü…

Şeyma Subaşı ile Meedo'nun boşanma sebebi belli oldu! Acun Ilıcalı kızının annesine sahip çıktı - Sayfa 2

Şeyma Subaşı’nın Mısırlı eşi Meedo’dan boşanacağı haberleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi’nin boşanma sebebi belli oldu.

Şeyma Subaşı ile Meedo'nun boşanma sebebi belli oldu! Acun Ilıcalı kızının annesine sahip çıktı - Sayfa 3

Şeyma Subaşı’nın zor günlerinde yine en büyük destekçisi eski eşi, kızının babası Acun Ilıcalı oldu. Sabah Gazetesi’nden Bülent Cankurt, Şeyma Subaşı ile Meedo’nun boşanma nedenini açıkladı. Cankurt şu ifadeleri kullandı:

Şeyma Subaşı ile Meedo'nun boşanma sebebi belli oldu! Acun Ilıcalı kızının annesine sahip çıktı - Sayfa 4

‘Olayların kadını’ Şeyma Subaşı ile Mısırlı milyarder eşi Mohammed Alsaloussi’nin (Meedo) resmen boşanmak için süreci başlattıklarını yazmıştım dün.

Şeyma Subaşı ile Meedo'nun boşanma sebebi belli oldu! Acun Ilıcalı kızının annesine sahip çıktı - Sayfa 5

Ancak çalkantılı aşklarında bir kez evliliğin eşiğinden dönen, birkaç kez ayrılıp barışan, hatta evliliklerinin ayına ‘boşanma’ lafını telaffuz eden çiftin sağı solu belli olmaz diye de eklemiştim! Ancak bu seferki kesin gibi.

Şeyma Subaşı ile Meedo'nun boşanma sebebi belli oldu! Acun Ilıcalı kızının annesine sahip çıktı - Sayfa 6

Çünkü Şeyma’nın yakınlarından öğrendim ki, ortada ‘şiddet’ varmış!

Şeyma Subaşı ile Meedo'nun boşanma sebebi belli oldu! Acun Ilıcalı kızının annesine sahip çıktı - Sayfa 7

Meedo, Şeyma’ya psikolojik şiddet uyguluyormuş; yüzüne tükürmekten tutun da ağza alınmayacak sıfatlar takmaya kadar yapmadığını bırakmıyormuş. Şeyma da haklı olarak boşanmak için işlemlere başlamış.

Şeyma Subaşı ile Meedo'nun boşanma sebebi belli oldu! Acun Ilıcalı kızının annesine sahip çıktı - Sayfa 8

Bu süreçte çok yıpranan Şeyma’ya en büyük desteği eski eşi Acun Ilıcalı’nın verdiğini öğrendim.

Şeyma Subaşı ile Meedo'nun boşanma sebebi belli oldu! Acun Ilıcalı kızının annesine sahip çıktı - Sayfa 9

Ilıcalı, 14 ay evli kaldığı, kızının annesi Şeyma’ya, “Boşan, ben arkandayım” demiş ve maddi ve manevi her türlü desteği vereceğini söylemiş.

Şeyma Subaşı ile Meedo'nun boşanma sebebi belli oldu! Acun Ilıcalı kızının annesine sahip çıktı - Sayfa 10

Acun Ilıcalı’nın vefalı olduğunu bilirim, bunu bir kez daha gösterdi. Umarım Şeyma bu süreci zararsız atlatır.

Şeyma Subaşı ile Meedo'nun boşanma sebebi belli oldu! Acun Ilıcalı kızının annesine sahip çıktı - Sayfa 11

Evlendikten sonra daha az paylaşım yapan Subaşı’nın, son paylaşımı boşanma haberlerini beraberinde getirmişti.

Şeyma Subaşı ile Meedo'nun boşanma sebebi belli oldu! Acun Ilıcalı kızının annesine sahip çıktı - Sayfa 12

Rami Kütüphanesi’nin bahçesinden bir video paylaşan Şeyma Subaşı’nın parmağında yüzüğünün olmaması dikkat çekmişti.

Şeyma Subaşı ile Meedo'nun boşanma sebebi belli oldu! Acun Ilıcalı kızının annesine sahip çıktı - Sayfa 13

Evliliklerinin ikinci haftasında Tokyo’da balayındayken sorunlar yaşamaya başlayan çift, iki hafta önce İstanbul’da bir kulüpte ciddi bir tartışma yaşamış ve Meedo ülkeyi terk etmiş.

Şeyma Subaşı ile Meedo'nun boşanma sebebi belli oldu! Acun Ilıcalı kızının annesine sahip çıktı - Sayfa 14

Geçen hafta da boşanma protokolü imzalayıp mahkemeye başvurmuşlar.

Şeyma Subaşı ile Meedo'nun boşanma sebebi belli oldu! Acun Ilıcalı kızının annesine sahip çıktı - Sayfa 15

Protokol imzaladıkları için ilk celsede boşanacaklar.

Şeyma Subaşı ile Meedo'nun boşanma sebebi belli oldu! Acun Ilıcalı kızının annesine sahip çıktı - Sayfa 16

Acun Ilıcalı’dan 2018 yılında boşanan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile İstanbul’da nikah masasına oturmuştu. Ardından Subaşı ve Alsaloussi Fas’ın Marakeş şehrinde dillere destan bir düğünle dünyavevine girmişti. Subaşı, Marakeş şehrindeki düğünden sonra, balayı için önce Japonya’yı; sonra Bali’yi tercih etmişti. Ünlü çift, 18 Mayıs’ta özel bir uçakla Tokyo’ya uçmuştu. Ultra lüks hayatıyla adından söz ettiren ünlü isim evlendikten sonra adeta inzivaya çekilmişti.

Şeyma Subaşı ile Meedo'nun boşanma sebebi belli oldu! Acun Ilıcalı kızının annesine sahip çıktı - Sayfa 17
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