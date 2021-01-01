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Medya Ombudsmanı Bildirici’den Sözcü ve Yeni Şafak Okurlarına Uyarı

Medya Ombudsmanı Bildirici’den Sözcü ve Yeni Şafak Okurlarına Uyarı
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29 Eylül 2021 - 15:57

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Sözcü ve Yeni Şafak gazetesi okurlarına seslendi.

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Sözcü ve Yeni Şafak gazetesi okurlarını uyardı. Bildirici, her iki gazetenin yedinci sayfalarında yayımlanan metinlerin haber değil bülten olduğunu belirtti.

Bildirici Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Sözcü ve Yeni Şafak gazetesi okurları dikkat! Her iki gazetenin de yedinci sayfalarında yayımlanan metinler haber değil, bir e-ticaret şirketinin reklamıdır. Sözcü’de bir kenarına büyüteçle okunabilecek büyüklükte “Bu bir ilandır” yazılmış ama Yeni Şafak’ta o da yok.” ifadesini kullandı.

Bildirici şunları kaydetti:

“Okur kandırılıyor. Oysa “Ticari Reklam ve Haksız Uygulamalar Yönetmeliği’nin 6. Maddesinde “Reklamlar, editöryal içerikten görsel ve işitsel olarak açık bir şekilde ayırt edilebilir olmalıdır” ve “reklam olduğu tüketiciler tarafından kolaylıkla fark edilebilir olmalıdır” deniyor.

Gazetecilik ilkeleri çiğneniyor. Zira Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’nde Haber ve yorum metinleri veya görüntüleri ile ilan-reklam amaçlı metinlerin ayrımı hiç bir karışıklığa yer bırakmayacak biçimde yapılmalıdır” ilkesi yer alıyor.”

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