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MEB müfredata ekledi: Seçmeli derste yer alacak!

MEB müfredata ekledi: Seçmeli derste yer alacak!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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29 Kasım 2023 - 12:55
MEB, ortaokullarda seçmeli dersler kapsamına alınan “okul temelli sosyal sorumluluk çalışmaları” kapsamında siber zorbalık ve akran zorbalığıyla mücadeleyi öğrencilere anlatacak.

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