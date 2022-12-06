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Okullar ne zaman kapanacak? MEB takvimi (yarı yıl) duyuruldu…

Okullar ne zaman kapanacak? MEB takvimi (yarı yıl) duyuruldu…
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06 Aralık 2022 - 16:49

Yarıyıl tatili tarihi için geri sayım, aralık ayının yaklaşmasıyla başladı. Eylül ayında başlayan 2022-2023 eğitim öğretim döneminde kasım ara tatili sonrası gözler 15 tatile çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci, dönemin ikinci tatiline ocak ayında girecek. Dönem boyunca sözlü ve yazılı sınavlarda yorulan öğrenciler sömestr tatilinde dinlenme şansı elde edecek. MEB 2022 2023 takvimi ile tatil tarihleri belli oldu. Peki, okullar ne zaman kapanacak ve yarıyıl tatiline kaç gün kaldı? İşte, tatil tarihleri hakkında ayrıntılı bilgiler.

Okullar ne zaman kapanacak, sorusu 2022 2023 ara tatilinin ardından veli ve öğrencilerin odaklandığı konulardan oldu. 12 Eylül tarihinde yeni eğitim dönemine başlayan öğrenciler kasım ara tatilinde bir hafta dinlenme şansı elde etti. MEB takvimine göre yılın ikinci tatili sömestr tatili olacak. Takvime göre yarıyıl tatili 23 Ocak tarihinde başlayacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Öğrencileri ikinci dönem ara tatilinden önce 2 haftalık yarıyıl tatili bekliyor. Öğrencilerin deyimiyle Sömestr tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında uygulanacak. Birinci dönemin sona erecek olması sebebiyle öğrenciler karnelerini 20 Ocak cuma günü alacak. Okullarda ikinci dönem ise 6 Şubat pazartesi günü başlayacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

16 Haziran 2023’de ise okullar kapanacak. Yaz tatili başlamış olacak.

 

RAMAZAN BAYRAMI VE ARA TATİL BİRLEŞTİRİLECEK Mİ

RAMAZAN BAYRAMI VE ARA TATİL BİRLEŞTİRİLECEK Mİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı’nın birinci günü 21 Nisan Cuma gününe denk geliyor. Üç gün sürecek Ramazan Bayramının son günü ise 23 Nisan Pazar günü kutlanacak. Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı tarihlere göre öğrenciler, hafta sonu ile birlikte toplam 9 gün tatil yapacak. Ramazan Bayramı tatilleri hafta sonuna denk geldiği için öğrenciler ek olarak tatil yapmayacak. Ramazan bayramı ile ikinci dönem ara tatili aynı tarihlerde uygulanacak.

2022 VE 2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

2022 VE 2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Yarıyıl tatili: 23 Ocak-3 Şubat 2023

İkinci ara tatil: 17-20 Nisan 2023

Yaz tatili: 16 Haziran 2023

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