Okullar ne zaman kapanacak? MEB takvimi (yarı yıl) duyuruldu…

Yarıyıl tatili tarihi için geri sayım, aralık ayının yaklaşmasıyla başladı. Eylül ayında başlayan 2022-2023 eğitim öğretim döneminde kasım ara tatili sonrası gözler 15 tatile çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci, dönemin ikinci tatiline ocak ayında girecek. Dönem boyunca sözlü ve yazılı sınavlarda yorulan öğrenciler sömestr tatilinde dinlenme şansı elde edecek. MEB 2022 2023 takvimi ile tatil tarihleri belli oldu. Peki, okullar ne zaman kapanacak ve yarıyıl tatiline kaç gün kaldı? İşte, tatil tarihleri hakkında ayrıntılı bilgiler.