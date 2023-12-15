MasterChef’te yarışmacılar birbirine girdi!

MasterChef All Star yaşanan tartışma ile gündem oldu. Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan programda son dönemlere iyice yaklaşıldı. Bu akşam ekrana gelen bölümde Esra ve Sergen’in tartışması sosyal medyada oldukça konuşuldu. Öte yandan eleme adayı belli oldu.
BU KONSEPT İLK KEZ DENENDİ
Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın jüri üyesi olduğu programda adım adım sona yaklaşılıyor.
Yeni bir konseptin denendiği ve takım kaptanlarının sessiz bir şekilde takım arkadaşlarına yemekleri anlattığı bölümde yarışmacılar arasında gerginlik yaşandı.
‘KARŞINDA ÇOCUK YOK SENİN’
Eren’in kaptanlığındaki mavi takımda yarışan Esra ve Sergen arasında yemek yaptıkları sırada sesler bir anda yükseldi.
Sergen’in Esra’ya eşyalarını toplaması ve kendi ürününün çöpe atıldığını görmesiyle birlikte çıkışması sonucunda Esra’nın yanıtı sert oldu. Esra Sergen’e dönüp’ Tersleyip durma sürekli. Kendine gel. Çocuk yok senin karşında’ dedi.
Sergen ise ‘Bağırma bana be. Yemeği çöpe atıyorsan çekileceksin kenara’ demesi Esra’yı iyice sinirlendirdi. Şeflerin de müdahale ettiği tartışma, takım arkadaşlarının da araya girmesiyle sona erdirildi.
Öte yandan MasterChef’te bu akşam stüdyoda renkli anlar yaşandı. Kaptanlar takımlarına hangi yemeği yapacaklarını hiç konuşmadan anlattılar. 3’er tabak çıkaracak olan takımlardan en iyi olanı takım oyununun kazananı oldu. Günün dokunulmazlık oyununu kazanan kırmızı takım oldu.
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Takım oyununu kazanan ekibin yarışmacıları kendini garantiye alırken kaybeden takım dokunulmazlık için kendi aralarında rekabet etti. En iyi tabağı çıkaran yarışmacı ise dokunulmazlığını sahibi oldu. Bireysel dokunulmazlık için yarışmacılar müzayededen en iyi ürünleri seçtiler.
Kalan dakikalar kısa olsa da yarışmacılar birbirinden lezzetli tabakları şeflerin tadımına sundular. Aldığı sebzelerle muhteşem bir tabak hazırlayan Hasan, şeflerden tam puan aldı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Hasan oldu.
MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
Gecenin eleme adayı Batuhan oldu.