MasterChef’te yarışmacılar birbirine girdi!

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Takım oyununu kazanan ekibin yarışmacıları kendini garantiye alırken kaybeden takım dokunulmazlık için kendi aralarında rekabet etti. En iyi tabağı çıkaran yarışmacı ise dokunulmazlığını sahibi oldu. Bireysel dokunulmazlık için yarışmacılar müzayededen en iyi ürünleri seçtiler.