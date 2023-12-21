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MasterChef’te ikinci eleme adayı belli oldu

MasterChef’te ikinci eleme adayı belli oldu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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21 Aralık 2023 - 10:58
MasterChef All Star’da dokunulmazlık oyunu için heyecan devam ediyor. Günün konsepti ise tavuk kanat oldu. Yarışmacılar takım oyununda en iyi tavuk kanat yaparak takımlarına puan kazandırmaya çalıştılar. Öte yandan yeni eleme adayı belli oldu.

MasterChef'te ikinci eleme adayı belli oldu - Sayfa 1

MasterChef’te heyecan dolu anlar hız kesmeden devam ediyor. Pazar akşamı ekranlara gelen MasterChef All Star’da veda gecesi yaşanmıştı. MasterChef eleme gecesinde kıyasıya rekabet eden yarışmacılardan en az puanı alan hayallerine veda etti. Bu akşam ise MasterChef All Star’da dokunulmazlık ve takım oyunu oynandı.

MasterChef'te ikinci eleme adayı belli oldu - Sayfa 2

MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef’te son 8 yarışmacı kaldı. Bu hafta son dokunulmazlık oyunları için heyecan dorukta. Ceketleri giymek ve finale adını yazdırmak isteyen yarışmacılar bugünlerde zorlu bir mücadele içine girdiler. Bu akşam yarışmacılar tavuk kanat çeşitleri yaptı. Tavuk kanatları en iyi yaparak takım oyununun galibiyetini alan mavi takım oldu.

MasterChef'te ikinci eleme adayı belli oldu - Sayfa 3

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?
Takım oyununda kaybeden kırmızı takım dokunulmazlık için kendi aralarında rekabet ettiler. Dokunulmazlık oyunu için müzayedede açık artırmayla ürünlerini alan yarışmacılar yaratıcı tabaklar çıkarttılar. Gecenin sonunda en iyi tabağı çıkaran dokunulmazlığın sahibi oldu.

MasterChef'te ikinci eleme adayı belli oldu - Sayfa 4

Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Eren oldu.

MasterChef'te ikinci eleme adayı belli oldu - Sayfa 5

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
Dokunulmazlığı alan kişi dışında kalan isimler kendi aralarında oylama yaptılar. En çok oyu alan yarışmacı eleme potasına giden haftanın ikinci eleme adayı oldu. 19 Aralık eleme potasına giden ilk isim Esra olmuştu.

MasterChef'te ikinci eleme adayı belli oldu - Sayfa 6

20 Aralık Çarşamba gecesinin eleme adayı ise Batuhan oldu.

MasterChef'te ikinci eleme adayı belli oldu - Sayfa 7
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