MasterChef’te ikinci eleme adayı belli oldu

MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef’te son 8 yarışmacı kaldı. Bu hafta son dokunulmazlık oyunları için heyecan dorukta. Ceketleri giymek ve finale adını yazdırmak isteyen yarışmacılar bugünlerde zorlu bir mücadele içine girdiler. Bu akşam yarışmacılar tavuk kanat çeşitleri yaptı. Tavuk kanatları en iyi yaparak takım oyununun galibiyetini alan mavi takım oldu.