MasterChef’te eleme adayları belli oldu

Tabakların yarıştığı MasterChef All Star’da mavi ve kırmızı takımlar, yeni takımların oluşmasının ardından karşı karşıya geldi. Kaybeden takımdan iki isim gitme adayı olarak potada yer alıyor. Öte yandan trajik eleme gecesi sonrası henüz potadan çıkmamış olan Eda, bu haftanın sonunda seçilen gitme adayları ile potada yarışacak.
MASTERCHEF’TE İLK OYUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Mavi ve kırmızı takım, haftanın ilk oyununda karşılaştı. Şefler, takımlardan Cezayir mutfağından şu yemekleri 1 saatte istedi:
Chorba beida ve kesra
Tajine zitoune
Rechta marga
Mesfouf
Hasanpaşa köfte
Mkhabez
Makroudh
Kıran kırana yarış sonunda kazanan kırmızı takım oldu.
Mavi takım bireysel dokunulmazlık yarışına çıktı. Yarışmacılar 45 dakikada kapari ve kapari çiçeğinden yaratıcı tabaklar çıkardı.
Dokunulmazlık oyununa çıkan mavi takımın tabakları arasından en başarılı olan isimler; Suna, Hasan, Barbaros, Esra oldu. Dört isimden dokunulmazlığı da Hasan kazandı.
HAFTANIN İLK ELEME ADAYLARI
Akşamın ilk eleme adayı Ayaz oldu.