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MasterChef’te eleme adayları belli oldu

MasterChef’te eleme adayları belli oldu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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06 Eylül 2023 - 11:43
MasterChef All Star’da Sefa kaptanlığında mavi takım, Dilara kaptanlığında ise kırmızı takım salı akşamı ilk takım mücadelesine çıktı. Eda potada yarışacağı tarihi beklerken yarışmacılar eleme adayı çıkarmamak için mutfakta olağanüstü performans sergiledi.

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MasterChef’te eleme adayları belli oldu
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