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Mansur Yavaş’la ilgili paylaşımı nedeniyle Gülbin Tosun zorunlu izne çıkarıldı!

Mansur Yavaş’la ilgili paylaşımı nedeniyle Gülbin Tosun zorunlu izne çıkarıldı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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27 Ağustos 2024 - 15:00
Sokak hayvanları ile ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı sosyal medya paylaşımıyla sert bir şekilde eleştiren NOW TV Ana Haber Bülteni sunucusu Gülbin Tosun zorunlu izne çıkarıldı.

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