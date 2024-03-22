Fenerbahçe Süper Lig’den çekiliyor mu?

Trabzonspor – Fenerbahçe maçının yankıları sürüyor… Olaylı maçın ardından Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde basın toplantısı düzenlemişti.

Fenerbahçe üyeleriyle Süper Lig’den çekilme dâhil her ihtimali konuşacaklarını söyleyen Ali Koç, “2 Nisan ilk toplantı, bu toplantıda gereken sayıyı yakalamamız lazım. 2 Nisan’da 15-16 bin kişiyi sağlamamız lazım. 3 Nisan’da maçımız var. Bu karar alınacaksa 2 Nisan’dan önce almak zorundayız. Biz artık gerekiyorsa bir alt lige ineceğiz. Her gün ölmektense 1 gün öleceğiz ama geleceğimizi kurtarmak zorundayız. Biz genel kurulda Fenerbahçe’nin bundan sonra nereye gideceğine karar vereceğiz çünkü bu iş böyle gitmeyecek. Biz bu kararı alırsak ben bırakmıyorum. Bir alt ligde kulübü Süper Lig’e çıkarır öyle bırakırız” şeklinde konuşmuştu.

Konuyla ilgili Fenerbahçe Kongre Üyesi ve Posta Gazetesi yazarı Mehmet Coşkundeniz’den çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

ÜYELER, YÖNETİM KURULUNA YETKİ VERECEK

2 Nisan’da toplanacak olan genel kurul üyelerinin ligden çekilme kararı almasının teknik olarak mümkün olmadığını belirten Coşkundeniz, “Üyeler, bu konuda yönetim kuruluna yetki verip vermemeyi oylayacak. Oylama sonucu yetkinin verilmesi yönünde karar çıkarsa, yönetim kurulu bir karar almak için toplanacak” ifadelerini kullandı.

COŞKUNDENİZ: KONGRE ÜYELERİ ‘ÇEKİLME’ YÖNÜNDE OY KULLANACAK

Toplantıdan “Çekilmiyoruz” yönünde bir karar çıkmasının mümkün olduğunu da vurgulayan Coşkundeniz, “Ancak iş o noktaya geldiğinde böyle bir karar alan yönetim kurulunun da koltuklarında oturabileceğini sanmıyorum. Yani iş sanılandan daha ciddi. Ben de bir kongre üyesiyim ve diğer üyelerle yaptığım bazı görüşmelerde oylarının “çekilme” yönünde olacağını söylüyorlar. Ancak… Son anda neler olabilir, onu bilmiyorum. Örneğin 2 Nisan diye açıklanan genel kurul kararı ertelenebilir mi? “Bu yıl şampiyon olma olasılığımız büyük. Şampiyon olup öyle çekilelim” görüşü hakim olabilir mi? Hepsini göreceğiz…” diye yazdı.