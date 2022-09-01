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KYK yurt sonuçları için geri sayım başladı! Milyonlarca öğrencinin başvurduğu 2022 yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK yurt sonuçları için geri sayım başladı! Milyonlarca öğrencinin başvurduğu 2022 yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
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01 Eylül 2022 - 10:05

KYK yurt sonuçları için heyecan dolu bekleyiş başladı. Kredi ve Yurtları Kurumu (KYK) 2022-2023 öğretim dönemi için yurt başvuruları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Üniversite öğrencilerinin konaklama olanaklarından faydalanmak için yaptıkları başvuru işlemleri e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleşti. Başvurular sona ererken öğrenciler de sonuçların ne zaman açıklanacağı merak etmeye başladı. Peki, 2022 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2022 KYK burs başvuru sonuçları hakkında ayrıntılar.

1/3KYK yurt sonuçları için geri sayım başladı Milyonlarca öğrencinin başvurduğu 2022 yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak

 

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) 2022 dönemi yurt başvuru sonuçları için bekleyiş sürüyor. e-Devlet sistemi üzerinden başvurularını tamamlayan pek çok öğrenci, KYK yurtlarının açılacağı ve başvuru sonuçlarının ilan edileceği tarihi merak ediyor. İşte, KYK yurt başvuru ve yerleştirme sonuçlarında son durum…

 

 

2/3KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

 

KYK yurt sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz bilgi verildi. KYK yurt başvuruları bu sene 28 Ağustos’ta sona erdi. Geçtiğimiz yıl KYK yurt başvuru sonuçları eylül ayında açıklanmıştı. Bu yıl da aynı şekilde olması bekleniyor.

Başvuru ve sonuç açıklamaya ilişkin her tür bilgiye internet sitesinden ulaşılabilecek.

Öte yandan Üniversiteye yeni başlayacak gençler için bakanlık olarak tüm kurumlarla iş birliklerini en güçlü seviyede tuttuklarını belirten Bakan Kasapoğlu, “Çok kapsamlı bir hazırlık çalışmamız var. Üniversite öğrencileri için Gençlik ve Spor Bakanlığı 2022-2023 eğitim-öğretim yılı yurt başvuruları başladı. Öğrenciler, pazar akşamına kadar e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Yapılan başvurular, bundan önce olduğu gibi bu süreçte de hiçbir şekilde insan eli değmeden, tamamen dijital ortamda değerlendirilecek. Öğrencilerimizin gelir, başarı ve sosyal durum kriterlerine göre yerleştirmeler otomatik olarak gerçekleştirilecek. 12 farklı kurumdan alınan, doğrulanan bilgilerle birlikte asil ve yedek öğrencilerimiz açıklanmış olacak” ifadelerini kullandı.

 

 

3/3KYK YURT ÜCRETLETİ NE KADAR

KYK YURT ÜCRETLETİ NE KADAR?

 

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt ücretleriyle ilgili “Resmi olarak yurt ücretlerini eylül ayı içerisinde açıklayacağız” dedi.

BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK burs başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz sene KYK burs ve kredi başvuruları 5 Kasım’da başlamış ve 10 Kasım Çarşamba günü saat 23.59’da sona ermişti.

2021 yılının bilgileri göz önüne alındığında bu seneki burs başvurularının da kasım ayında başlaması bekleniyor.

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